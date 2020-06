Comenzó la entrega de árboles en el Vivero Municipal de Paraná

La Municipalidad de Paraná tiene una planificación prevista para la forestación de las veredas de la ciudad, que fue elaborada por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER. El objetivo es plantar en cada calle el árbol que se considera más adecuado para esa ubicación, teniendo en cuenta el ancho de vereda, la orientación, la adaptación de la especie al ámbito urbano, razones ornamentales, etc.



En definitiva, la idea es poder contar con los insustituibles beneficios ambientales del árbol (moderador de altas temperaturas, retención de partículas de polvo y otros contaminantes, disminución de la contaminación auditiva, producción de oxígeno, retención de agua de lluvia, ornamentación, entre otros) eligiendo la especie que origine los menores inconvenientes posibles.



La atención al público comenzó este miércoles con una importante concurrencia de vecinos. Hay disponible un stock de casi mil especies: fresno, lapacho, jacarandá, palmeras pindó, crespón, falsa caoba, acacia carnaval, entre otros.



En ese sentido, el subdirector del Vivero, Carlos Morvidone, explicó: "No solamente entregamos el árbol, sino que además damos todas las instrucciones para que el cuidado sea el correcto. Una de ellas es mantener la línea de plantación porque si hay árboles ya existentes en la cuadra deben ir en línea con el resto. Además siempre es importante tener la precaución de no plantarlos cerca de los caños de desagües para que en un futuro no interfiera con la cañería, y lo más importante es que tenga la mayor cantidad de espacio verde posible el árbol para que absorban el agua". Cómo acceder Los interesados deben concurrir los días hábiles de 7.30 a 12, a la Dirección de Vivero Municipal de Paraná, ubicado en el Acceso Norte, en el predio donde también funciona el Parque Botánico. Por informes comunicarse al teléfono: 4397521.



Se recuerda al público que en el marco de la pandemia deberá evitarse aglomeraciones, mantener distanciamiento social y concurrir con barbijos o tapabocas.