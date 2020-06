Desde el Templo Buenas Nuevas piden ser habilitados para la reapertura

En declaraciones a Elonce TV el pastor Carlos Kucharenko, del Templo Buenas Nuevas, indicó que la situación de pandemia por el coronavirus, "nos ha sorprendido a todos. Queremos que el gobierno nos considere esenciales, que nos impongan todas las restricciones, no estamos en contra de las cosas que hay que hacer en estos casos, pero queremos tener nuestra voz porque también somos esenciales cuando una persona está en una situación difícil".



"Molesta que muchas veces los gobiernos no nos tengan en consideración", agregó para resaltar: "Estoy pensando en esas personas encerradas en cuatro paredes, ¿cómo estarán enfrentando este tiempo?", se preguntó.



En tal sentido, indicó que se han hecho trámites para lograr el permiso, "pero el Intendente no nos ha dado importancia y espero que el Gobernador nos considere".



Finalmente, Kucharenko manifestó que el Templo Buenas Nuevas tiene capacidad para unas 1000 personas y podrían abrir con el 50 por ciento de esa capacidad. Elonce.com