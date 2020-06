En Entre Ríos se podrá estudiar la Tecnicatura en Agroecología

La Dirección de Educación Superior del Consejo General de Educación presentó el pasado viernes la carrera de Técnico Superior en Agroecología, en un acto virtual transmitido en vivo por las redes sociales del CGE. Contó con la participación del presidente del organismo educativo, Martín Müller, la directora de Educación Superior del CGE, Verónica Schmidt, el director del Instituto Técnico Superior de Cerrito, Gustavo Gómez y el director ejecutivo de la Fundación Eco Urbano, Horacio Enriquez.



En el marco del lanzamiento de la carrera, Müller destacó que "nos encontramos para celebrar juntos el comienzo oficial de la Técnicatura Superior en Agroecología en la provincia de Entre Ríos» y mencionó su alegría porque «concretar esta nueva propuesta educativa es un hecho importantísimo para nuestra gestión. Quiero felicitar y desear el mayor de los éxitos a quienes elijan estudiar esta carrera".



El titular del CGE espera que la propuesta "se construya como una lógica que gane terreno en la vinculación que queremos darle a nuestra educación con los modelos productivos y el desarrollo económico de la provincia», y para lograrlo cree que «es fundamental ir pensando modelos alternativos, que sean sustentables y amigables, es central en nuestros lineamientos del plan educativo provincial. Vamos a seguir acompañando a nuestros estudiantes muy de cerca, no solo con el desarrollo de esta nueva carrera, sino en el acompañamiento técnico-pedagógico desde el Consejo General de Educación y desde todas las áreas del gobierno provincial que sean necesarias".



El lanzamiento, que se organizó en el marco del Día Mundial del Ambiente "está cargado de sentido para concientizar a la población respecto a su importancia del cuidado del medioambiente", indicó Müller. "También se da en un momento histórico muy particular, donde el avance de las epidemias a nivel mundial tienen mucha relación con nuestra forma de vincularnos con la naturaleza. En este sentido, estamos convencidos que desde la educación tenemos muchísimo para aportar y que sin lugar a dudas, el camino está en desarrollar este tipo de propuestas de formación", aseguró. Tecnicatura en Agroecología: inclusión social y conciencia ambiental A través de sus resoluciones 4969/19 y 738/20, el Consejo General de Educación aprobó los diseños curriculares de la Tecnicatura Superior en Agroecología y su sede en el Instituto Técnico Superior de Cerrito, respectivamente.



"Sabemos que la Agroecología se presenta como una alternativa importante para la inclusión social, económica y política, como un campo que tensiona el vinculo entre el ecosistema y la cultura, donde se plantean cuestiones éticas y filosóficas. Nos lleva a hacernos un replanteo en lo que significan los modos en los cuales se desarrolla tanto la agricultura como la ganadería en estos momentos y en este mundo particular en el cual nos encontramos", destacó Verónica Schmidt, directora de Educación Superior del CGE.



En este marco, el director del Instituto Técnico Superior de Cerrito, Gustavo Gómez, agradeció al Consejo General de Educación, a la Fundación Eco Urbano y al municipio de Cerrito, "porque sin ellos no hubiese sido posible que esta carrera sea una realidad de la cual nos sentimos muy orgullosos. Como institución celebramos la primera Tecnicatura en Agroecología de gestión pública en la provincia, reconocida por el Ministerio de Educación de Nación".



Horacio Enriquez, director ejecutivo de la Fundación Eco Urbano, festejó el lanzamiento: "Quiero celebrar esta nueva carrera, entendiéndola como un hito de transición a escenarios de sustentabilidad y comunidades más saludables. Es importante significarla desde una perspectiva institucional, como resultado de un trabajo articulado desde el municipio de Cerrito, en vinculación con el Instituto Técnico Superior y el Consejo General de Educación» y consideró que «también es, de alguna forma, una conquista de los movimientos socioambientales de toda la provincia y el país, que buscan crear conciencia sobre la salud del ambiente, de los alimentos y la soberanía alimentaria".



"La agroecología trae una oportunidad de inclusión social, de diálogos, de saberes, de recuperación de historias de la gente de nuestro campo; saberes que durante tantos años se fueron construyendo. Este contexto de pandemia nos ha venido a mostrar la importancia que tiene cuidar nuestros ecosistemas», aseveró Enriquez y resaltó que «esta nueva tecnicatura demuestra que la agroecología se está instalando cada vez en más municipios del país que apuestan a este tipo de producción y que también implica pensar la inclusión de más gente que pueda volver al campo". La política ambiental como política pública En cuanto a la sede de la carrera, el presidente del CGE argumentó que no es casual lo del Instituto Técnico Superior de Cerrito porque "se trata de una comunidad que es ejemplo en nuestra provincia, de trabajo responsable y consecuente, donde la política ambiental es política pública y la educación ambiental es fundamental para promover los cambios de hábito y promover los valores que hacen a la sustentabilidad".



En ese sentido, la directora de Educación Superior de Entre Ríos sostuvo que "esta carrera se gestó a partir de una necesidad que planteó la misma comunidad de Cerrito. Muchos profesionales estuvieron involucrados en el desarrollo de este diseño curricular para lograr su aprobación y para llevar adelante la propuesta".