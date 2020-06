Los inicios del Museo Provincial de Bellas Artes en una charla virtual en vivo

La nueva charla virtual en vivo estará a cargo de Walter Musich y Karen Spahn, autores del trabajo, en un nuevo encuentro del ciclo "Museo Próximo. Arte y cultura de cercanía" impulsado desde la institución. La actividad se desarrollará a través de la plataforma zoom con acceso libre y gratuito.Las primeras obras que ingresaron al patrimonio, sus orígenes, las gestiones, los protagonistas y todo el proceso de fundación del museo podrán conocerse a través de un recorrido por la primera década de su existencia.La propuesta revelará los aspectos más relevantes de una investigación iniciada en 2016 desde el museo y a partir de un convenio marco firmado entre éste y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER. Ese trabajo, denominado "Pedro Ernesto Martínez y las obras fundacionales del Museo Provincial de Bellas Artes de Entre Ríos. Mecenazgo e institucionalización de un patrimonio artístico, 1925-1936" constituye la primera investigación formal realizada sobre el acervo artístico del museo provincial en toda su historia por el que sus autores obtuvieron el premio Beca Creación del Fondo Nacional de las Artes en 2018.Sobre esta presentación, Walter Musich y Karen Spahn, responsables de la investigación y quienes brindarán la charla, expresaron que "la pregunta, ¿cómo nace un Museo? nos remite en el caso del Bellas Artes de Entre Ríos, a la confluencia de iniciativas y decisiones políticas en un momento histórico de construcción de la Argentina democrática y plural y la mediación de intelectuales y profesionales, comprometidos en la formación del campo artístico nacional que nos parece necesario recuperar, re-valorar y repensar de manera colectiva junto a la comunidad. En ese contexto, la figura de Pedro E. Martínez en el rol de promotor y director organizador aparece como un protagonista de enorme influencia, no sólo en el ámbito de las artes sino también en la Justicia, la educación superior y la cultura pública de su tiempo."El encuentro está previsto para el Miércoles 10 de junio a partir de las 19 a través de zoom en el siguiente enlace https://us02web.zoom.us/j/89582196690. El acceso es libre y gratuito y no requiere inscripción previa ni contraseña para el ingreso.Walter Nelson Musich: Profesor en Historia por la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Doctorando en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Categoría 3 por la Comisión Regional de Categorización Centro ? Este (2017). Docente Titular Ordinario de la cátedra Historia del Arte II en la Carrera de Artes Visuales de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER; Profesor Adjunto Interino en la cátedra Historia de las Transformaciones Mundiales de la Facultad de Trabajo Social de la UNER. Desde el año 1998 vinculado a docencia, gestión e investigación sobre el arte, museos y patrimonio cultural local, con publicaciones y presentaciones en la materia. Director e integrante de proyectos de investigación en UNER, UNL y UADER; en particular investigaciones sobre artes plásticas en Entre Ríos desde el año 2009 al presente. Desde el año 2016 en vinculación con el Museo de Bellas Artes de Entre Ríos "Pedro E. Martínez" a través del proyecto "Pedro Ernesto Martínez y las obras fundacionales del Museo Provincial de Bellas Artes de Entre Ríos. Mecenazgo e institucionalización de un patrimonio artístico, 1925-1936".Karen Spahn: Estudiante tesista de la Licenciatura en Artes Visuales de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, UADER, institución en la que ha participado de equipos de investigación y se ha desempeñado como alumna docente auxiliar en la cátedra Historia del Arte II. Personal del Museo Provincial de Bellas Artes "Dr. Pedro E. Martínez" donde ejerce funciones en el Departamento de Educación y realiza tareas de investigación y curaduría desde 2014. En el campo de la producción artística integra desde 2013 Transparenta Colectivo, grupo dedicado a las instalaciones multisoporte con tendencia a la estética relacional que ha tenido participación en distintas instancias de muestras a nivel regional y nacional. En tanto actividad de vinculación Museo-Universidad, desde el año 2013 integra el equipo del proyecto "Pedro Ernesto Martínez y las obras fundacionales del Museo Provincial de Bellas Artes de Entre Ríos. Mecenazgo e institucionalización de un patrimonio artístico, 1925-1936".