Así fue el actor virtual por los 20 años de UADER

La Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) conmemoró 20 años de vida institucional con un acto virtual que se realizó este lunes, supo"Cumplimos 20 años de vida tras la creación a través de la ley 9250 del año 2020, y si bien es una corta vida institucional comparada con la de otras universidades, ha sido muy rica porque la UADER se ha ido consolidando en este último tiempo y ha seguido creciendo", valoró ael rector Aníbal Satler.Y continuó: "Más allá de esta situación especial por la pandemia, que nos obliga y nos responsabiliza de cuidarnos, hicimos un acto virtual cumpliendo con todas las normas de higiene; no quisimos que esta compleja situación nos quite las ganas de festejar".En la oportunidad, Satler comentó que "la Universidad ya superó las 100 titulaciones con más de 25 mil estudiantes en 16 ciudades de la provincia"."Es un orgullo decir que la Universidad está a la altura de las circunstancias por el trabajo de docentes, no docentes, autoridades y estudiantes, de los que también aprendemos en estos contextos de virtualidad para continuar las trayectorias académicas", resaltó el rector de la casa de altos estudios al mostrarse "orgulloso de conducir la Universidad y de la comunidad universitaria".Respecto de los desafíos para UADER, Satler reconoció que "quedan varias cuestiones pendientes", entre las que mencionó "trabajar para mejorar la infraestructura", y según adelantó: "se evalúa la realización de mesas de exámenes presenciales con todos los cuidados, previo a lo que dictaminen autoridades sanitarias".