Aclaran que aún no están habilitadas "las reuniones familiares" en Concordia

Fuentes oficiales hicieron la aclaración ante las reiteradas consultas recibidas. Aunque sería inminente el anuncio, aún no se han habilitado las denominadas reuniones familiares.



Si bien, se aclaró, el permiso sería oficializado a la brevedad, aún "no hay decretos reglamentarios ni protocolos".



Aunque, en términos prácticos, la gente ya está empezando a juntarse en familia, desde lo formal "no están habilitadas ese tipo de reuniones", se insistió.



"Si vos te reunís y tenés en cuenta que no sean más de 10 personas, no te van ir a hacer un allanamiento pero si son un grupo numeroso, con música fuerte y festejos, no sólo te va a llegar el municipio sino la policía y hasta te pueden iniciar una causa penal", detallaron.



Por último, se hizo hincapié en que debe primar "el sentido común y cuidarse mucho", apelando a la responsabilidad social. (DiarioRíoUruguay)