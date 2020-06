Solicitan a los vecinos que no poden los árboles, ni arrojen ramas a la calle

Paraná El Vivero Municipal entregará árboles para la plantación urbana

Desde la Secretaria de Ambiente Municipal, solicitan a los vecinos que no realicen podas en los árboles que están en la vía pública. Si no que deben comunicarse a la dirección y realizar el pedido para que personal municipal realice la acción."Los árboles de la vía pública, los vecinos no los deben podar. La poda de estos, se realiza solo en casos especiales, como por ejemplo cuando el árbol interfiere en la luminaria, rompe algún caño o en algo similar", comentó la subsecretaria de Ambiente municipal aA su vez, recordó que "Cabe recordar que "Existe un mito sobre que los árboles se fortalecen con la poda y eso no es así. En muchos casos se han labrado actas notificando esta acción", enfatizó.En cuanto a la recolección de ramas, la subsecretaria señaló que "Hay que saber que las ramas no son basura, con ellas se pueden hacer compos y aprovechar en el jardín"."Le pedimos al vecino que cuiden los árboles que son un patrimonio muy importante. Debemos saber traen muchos beneficios, que tienen que ver con el oxígeno, la sombra que brindan, entre otras cosas", indicó la funcionaria.Teniendo en cuenta el trabajo en conjunto que realizan con las comisiones vecinales en cuanto a la descacharrización, explicó que ". La prevención en la herramienta más importante que tenemos".