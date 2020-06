La Municipalidad de Colón se iluminó de violeta y se sumó a Ni Una Menos

Desde 2015, cada 3 de junio en Argentina tienen un significado distinto. El femicidio de una joven de 14 años llevó a que en todas las ciudades del país se organizara una marcha denominada "ni una menos". Con distintivos de color violeta, mujeres de todas las edades se concentran y piden que se termine con la violencia de género y los femicidios.



Este año, la municipalidad de Colón se sumó a la propuesta. Desde la medianoche, el palacio municipal está iluminado con luces de tonalidades violetas y además desde el área de comunicación decidieron hacer un video con el testimonio de las conocidas de Cintia Benítez, una joven que apareció muerta el martes 18 de junio de 2013 en el río Uruguay, a la altura del Club Piedras Coloradas.



En la publicación que hizo la municipalidad en Facebook, indican: "El grito #NiUnaMenos nace en mayo de 2015 ante la indignación de una periodista que dijo: "¿No vamos a levantar la voz? NOS ESTÁN MATANDO", después de enterarse que Chiara Páez, de 14 años, quien se encontraba embarazada, fue cortada, golpeada y enterrada por su novio de 17 años. A sus palabras se sumó el eco de otras periodistas y de otras miles de mujeres que, el 3 de Junio de 2015, coparon las calles de todo el país en un reclamo colectivo contra las violencias de género".



"A cinco años de ese acontecimiento la lucha por una vida libre de violencias está lejos de terminar ya que las desigualdades aún persisten, la violencia machista mata y los números escalofriantes no cambian", señalan.



Además, remarcan que "en lo que va del 2020 se han cometido 133 FEMICIDIOS lo que significa que en nuestro país una mujer es asesinada cada 29 HORAS".



"Nuestra ciudad, nuestro departamento, nuestra provincia no está ajena a esta problemática. Desde el Área de la Mujer, en lo que va del año, hemos acompañado cerca de 300 MUJERES víctimas de violencias de género y de las desigualdades sexistas. Solo en el periodo COVID de aislamiento el Hogar de Protección "Yanina" alojó a 8 MUJERES y sus hijos e hijas, porque su hogar, aquel que debería ser el más seguro, sigue siendo el ambiente más peligroso y hostil para ellas", cuentan.



En la publicación recuerdan a la joven que hace 7 años fue víctima de un femicidio. "Cada una de esas historias contadas por las mujeres de nuestra comunidad refleja todos los tipos de violencias que padecen a causa de la violencia machista, como la vivida por Cintia Benítez", indican y concluyen: "A ella le sucedió lo que le sucede a miles de mujeres que son asesinadas, violadas, golpeadas, maltratadas, insultadas, denigradas? por ella y por todas las que han silenciado, es que seguimos reclamando JUSTICIA".



El escrito está acompañado por un video en el que las conocidas de Cintia Benítez cuentan cómo era la joven y piden que no haya más femicidios ni violencia.