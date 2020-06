Gualeguaychú: Proponen destinar el 5% de multas de tránsito al Asilo de Ancianos

Los concejales de Juntos por el Cambio (JxC) presentaron un proyecto de Ordenanza tendiente a brindar ayuda a los adultos mayores del Asilo de Ancianos: propusieron crear un Fondo Especial destinado a financiar parcialmente los gastos de manutención del Hogar "Pía Unión de San Antonio de Padua".



Para tal fin plantean disponer el 5% de lo recaudado por la Municipalidad en concepto de infracciones de tránsito (multas) y si se toma como referencia lo percibido por ese rubro en 2019, la ayuda mensual sería de aproximadamente 80 mil pesos.



El proyecto establece que la Comisión Administradora del Hogar de Ancianos debe presentar mensualmente ante la Contaduría Municipal la rendición de cuentas, con facturas respaldatorias del destino dado al beneficio otorgado.



Alejandra Leissa, Pablo Echandi y Juan Olano recordaron que "el espíritu de este proyecto está tomado de uno similar presentado hace algunos años por la entonces concejal Cristina Massares y que no tuvo aprobación", a la vez que puntualizaron que "en la actualidad, dicho Hogar alberga aproximadamente a 25 abuelos, siendo esta institución sustentada en parte por la jubilación de los abuelos que perciben ingresos, como asimismo por la venta de ropa en las denominadas ferias americanas, los aportes monetarios de la Rifa del Hogar, colectas callejeras del Grupo Scout San Juan Bautista y por las múltiples donaciones que la comunidad de Gualeguaychú realiza, pero igualmente se está muy lejos de cubrir los costos de mantenimiento".



En tanto, contaron que "dicha Institución se encarga del sostenimiento del edificio, la compra de medicamentos, como así también de la alimentación y cuidado de los ancianos", al tiempo que explicaron que el fondo a crearse no redundaría en una presión fiscal para los contribuyentes porque "saldría de lo percibido por multas de tránsito y el porcentual a afectarse al fondo en cuestión no resultaría significativo para las arcas municipales, pero si para la comunidad del Hogar de Ancianos".



Los concejales de JxC agregaron que "dada la pandemia el Hogar de Ancianos ha visto el forzoso incremento de los insumos, ya que se ha debido triplicar el uso de productos de limpieza y materiales descartables e implementar máscaras, guantes, alcohol en gel, entre otros elementos. Esta realidad provoca un agravamiento a la ya de por sí compleja situación económica-financiera de la institución, lo cual requiere la decidida asistencia municipal", remarcaron.



Por último, señalaron que "el Concejo Deliberante tiene la facultad de generar iniciativas tendientes a lograr los recursos necesarios, a fin de sanear en parte, la difícil situación por la que atraviesa nuestro Hogar de Ancianos, resultando la principal misión la de no desamparar a aquellos abuelos en el último tramo de sus vidas. La tarea de esta institución es noble y altruista y no podemos permanecer insensibles ante esta problemática", finalizaron. (El Día)