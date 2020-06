El sistema de buzón de pago de Enersa se implementará en Los Charrúas

El miércoles 3 de junio, entre las 08:00 y las 12:00, Enersa volverá a implementar el sistema de buzón de pago de facturas en efectivo en su oficina comercial de Los Charrúas (Av. Los Inmigrantes 478).En este contexto, es esencial que el usuario llegue con el sobre ya armado y cerrado para extremar todas las medidas de prevención dispuestas por el gobierno nacional. De esta manera, se evitan colas innecesarias y cualquier tipo de contacto físico.El usuario se acerca con el sobre cerrado que traerá consigo, lo deposita en el buzón y se va. Lo podrá hacer él mismo o enviar a alguien en su lugar (puede ser una persona de su confianza que deba movilizarse por cuestiones esenciales, o un cadete a través de los servicios de cadetería y motomandado).En el EXTERIOR del sobre, el titular del suministro deberá:- Aclarar el monto que introduce dentro del sobre.- Firmar el sobre. (Si no es el titular, firma y aclaración).En el INTERIOR del sobre, deberá incluir:- El dinero en efectivo (el límite es de $ 10.000, con una diferencia de hasta $ 100).- Un papel con la siguiente información:- Número de ID (que figura en el extremo superior derecho de la factura).- Número de cuota (si se trata de la primera cuota, de la segunda o de ambas, vencidas o no), o el troquel de la factura correspondiente.- Número de teléfono (preferentemente un celular).- Correo electrónico (si lo tuviera).Aclaraciones: El trámite es por factura. En caso de que la persona tenga dos facturas que abonar, deberá depositar en el buzón dos sobres. El importe deberá ser, en lo posible, un número redondo, con una diferencia de hasta $ 100 a favor de la empresa o del usuario. Esta diferencia se tomará como débito o crédito en la siguiente factura.Dentro de las 48 horas, el personal de Enersa se comunicará con el usuario para informarle si el pago fue procesado exitosamente o si hubo algún inconveniente.Con la firma del titular del suministro en el sobre, el trámite reviste carácter de declaración jurada. Si bien el usuario dejará el sobre en el buzón y se marchará sin un comprobante de pago, habrá cámaras de seguridad monitoreando todo el proceso, incluso al momento de contar los billetes. Esto garantiza que, ante cualquier error, diferencia o reclamo posterior, se dispondrá de la filmación correspondiente para consulta.Asimismo, y en tiempos de cuarentena, la medida busca minimizar cualquier situación de riesgo, ya que se evitarán las colas, la aglomeración de personas y el contacto físico.Finalmente, cabe aclarar que, POR UNA CLARA MEDIDA DE SEGURIDAD, ENERSA NO HA REALIZADO NI REALIZARÁ NINGÚN TIPO DE COBRO A DOMICILIO NI A TRAVÉS DE LLAMADAS TELEFÓNICAS.Ante cualquier consulta sobre esta medida, los usuarios podrán comunicarse con el SATI (Servicio de Atención Telefónica Integral 0800 777 0080), a través de las redes sociales de Enersa en Facebook y Twitter (EnersaArg), o visitar la página web: www.enersa.com.ar