Celíacos reclaman a obra social reintegros para la compra de alimentos

Cecilia Pautasso, presidenta de la Asociación de Celiacos de Entre Ríos, indicó a Elonce TV que la obra social provincial adeuda a los afiliados municipales y los que están capitados, los reintegros para la adquisición de alimentos desde hace tres meses.



Según indicó, el último de los aportes para la compra de alimento que hicieron fue en el mes de febrero.



Pautasso indicó que se trata de una suma de 1350 pesos por afiliado. "No es una gran suma y hay una gran incertidumbre porque no se han hecho los aportes en los últimos meses. A esta situación se suma el aumento que han registrado los alimentos libre de gluten y la disponibilidad que no se encuentran en todos lados, hay faltante".



"Esto pone en situación de vulnerabilidad a las personas que tienen la obra social. La salud y la alimentación son derechos constitucionales que no pueden esperar para más adelante ni retacearse", afirmó.



Finalmente, Pautasso aclaró que el reclamo "se ha hecho en forma reiterada a las autoridades de IOSPER para que cuanto antes regularicen la situación. No son muchos los afiliados que están en esta situación y para la obra social no es significativo el monto. Esperamos que se solucione". Elonce.com