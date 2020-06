Enersa respondió consultas de usuarios por consumos reflejados en la factura

Tras la reunión, Enersa se comprometió a verificar si los consumos si están bien facturados y dispuso un contacto de WhatsApp para consultas y reclamos: el número es. Además,"Trajimos 180 boletas que reunimos en un día para mostrarles las diferencias y para que nos aclaren por qué había tantos defasajes;", explicó ala titular de la Asamblea, Alicia Glausser.Al respecto, González argumentó que "frente a esta inquietud de los usuarios, les explicamos este procedimiento al que nos obligó el aislamiento que rige desde marzo porque no podíamos tomar estado y"Esa estimación a partir de un promedio anual, en muchos casos, redujo la factura de ese período estimado. Y hoy,, detalló el titular de Enersa al remarcar queEs que por la cuarentena, durante 40 días -desde el 20 de marzo- los operarios de Enersa no pudieron hacer las mediciones reales de consumo, con lo cual,y luego se emitió la factura correspondiente."El defasaje se dio por una medición estimada y una medición real, la cual vamos a ir solucionando", indicó Gonzalez al destacar:"Nos comprometimos a verificar cada caso en particular y a darle la facilidad de pago", prometió el ingeniero al valorar: "Acompañamos a todos los usuarios en esta emergencia, no solo a los residenciales, sino también a los comerciales e industriales".En la oportunidad, el titular de Enersa recordó que "las tarifas están congeladas desde el 31 de octubre por resolución del EPRE que autorizó una actualización del 4,5% -o sea que hace las tarifas hace siete meses que están actualizadas".Desde la Asamblea destacaron "la celeridad en la atención y la respuesta". Y en ese sentido manifestaron su "preocupación por los impuestos en la boleta que terminan siendo una situación difícil de pagar con la situación de emergencia económica y sanitaria, por la pandemia".Según explicaron desde Enersa, "la composición de la factura tiene un precio mayorista, el costo de operación y distribución de la empresa -que en el caso residencial ronda el 30%- y todo el tema impositivo".