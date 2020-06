Analizan inhabilitar un paseo de Concordia para los permisos deportivos

A través de un comunicado, desde la dirección de ese tradicional paseo concordiense se informó que está siendo estudiada la habilitación para actividades deportivas "debido a las situaciones que pudieron observarse durante este fin de semana".



Se trata del Parque San Carlos, desde donde se aclaró, a través de un comunicado, que el lugar "fue habilitado solamente como sitio "de tránsito" para ciclistas y corredores o caminantes que realizan en forma individual su actividad física, respetando las distancias y demás requisitos exigidos".



En ese sentido, se advirtió que "no está permitido instalarse y realizar otras actividades recreativas familiares, ni de ningún tipo", dado que implican "una violación a la cuarentena decretada".



Controles y marcha atrás

Además, en el texto se comunicó que "se ha decidido reforzar la presencia de fuerzas de seguridad en el parque, a fin de evitar y prevenir situaciones no deseadas".



"De persistir ese comportamiento irresponsable de parte de algunos grupos de ciudadanos, nos veremos en la obligación de volver a inhabilitar complementamente la presencia de cualquier persona que no forme parte del personal laboral del Parque San Carlos", remata el comunicado.



"Se vio mucha gente tomando mate, en las lomadas, o con los chicos en los juegos", se quejó Maximiliano Benedetto, director del paseo. En diálogo con Diario Río Uruguay, insistió en que sólo se permitirá la presencia de deportistas para trote, caminata y ciclismo, en los días habilitados, según su terminación de DNI.



"No queremos que vuelva a pasar lo mismo, tuvimos que llamar la policía de tanta gente que vimos", remató el funcionario.