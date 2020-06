En Gualeguaychú la reapertura de restaurantes ha tenido poca convocatoria

Sociedad Valoración positiva tras la reapertura de restaurantes y hoteles en Concordia

Agustín Rosado, integrante de la Asociación de Gastronómicos dijo que la reapertura de restaurantes fue "tranquila", y remarcó que "la cuestión económica también es una realidad y la gente no salió en forma importante"."Es todo tan incierto, que no sabemos lo que va a pasar", remarcó Rosado."No somos muchos los locales que estamos abiertos y veremos en los próximos días cómo se va comportando el consumo en la gente. Dependerá también de cómo vayamos con la circulación del virus, porque lógicamente hay temor " expresó.Respecto a cómo será apertura de otros comercios, dijo que "nuestros locales seguirán abiertos en la medida que los clientes concurran y también de cómo nos manejemos en medio de la pandemia cumpliendo con los protocolos exigibles".La mayoría de los comercios abrirá, viernes, sábado y domingo, dependiendo del volumen de ventas, porque queda claro que tendrá que levantar porque si no será muy difícil por los costos fijos".