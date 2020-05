Habrá "auto cine" en Concepción del Uruguay

Durante la semana se difundió desde la Coordinación General de Turismo, Cultura y Deportes algunas imágenes difundiendo la organización del Auto Cine para el sábado 6 de junio. La respuesta a la invitación fue no solo inmediata sino que se sumaron más noches para disfrutar del atractivo y responder a todas las solicitudes.



En este sentido, las autoridades dispusieron incorporar dos días más, por lo que al autocine funcionará tres días desde el viernes 5 al domingo 7 de junio a las 20:30.



Según se informó, la próxima semana se responderán los correos electrónicos enviados con los datos técnicos y la organización del evento.



Se utilizará la pantalla led ubicada en San Martín y 3 de febrero frente a la Plaza Ramírez. Se tomará un cupo de 25 autos por jornada, quienes han superado el cupo, también se les informará que no podrán acceder en esta primera instancia a la convocatoria en la plaza Ramírez.



A su vez, se les pedirá anticipadamente los datos personales de cada persona que concurrirá por auto al igual que el modelo y el número de la patente de la chapa. Se le enviará una imagen para imprimir y pegar en el parabrisa del vehículo de modo que la persona no tenga contacto con ninguno de los organizadores. El ingreso será por la curva de Plaza Ramírez en Galarza y Urquiza. Quienes tengan un problema técnico durante la proyección de la película "El Robo del Siglo" deberán tener las balizas del auto y de esa manera se aproximarán para resolver el problema. Más espacio Atento a la positiva demanda que tuvo la propuesta, las autoridades de la Secretaría y de la Coordinación General de Cultura, Turismo y Deportes, planifican la colocación de una pantalla de mayores dimensiones en el predio Multieventos con mayor capacidad para más autos y de esta manera ofrecer un mejor servicio en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio que se vive.