El Municipio de Viale habilitó los oficios religiosos: Cómo se implementará

El Municipio de Viale autorizó el desarrollo de actividades en lugares de expendio y venta de comidas al público (restaurantes/comedores), hoteles, gimnasios con desarrollo de sus actividades al aire libre y ceremonias de cultos religiosos. Así lo hizo esta mañana, el intendente, Carlos Weiss, a través del Decreto Nº247/20., solo podrán ofrecer su servicio hasta las 00:30 horas y con su capacidad reducida al cincuenta por ciento (50%), asimismo, no podrán recibir comensales que provengan de lugares con circulación del virus COVID-19.En cuanto a la, se encuentra limitada al alojamiento de personas exceptuadas del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" o que deban acompañar a familiares o personas allegadas por cuestiones de salud, siempre y cuando estas personas provengan o residan de localidades en las que no circule el virus.Al hacer referencia, según la normativa, se podrán realizar de lunes a domingos entre las 7 y las 20.Es importante destacar que estas disposiciones no están habilitadas para las personas comprendidas en grupos de riesgo; y el acatamiento de las mismas en caso de menores de diez (10) años es responsabilidad exclusiva del adulto mayor a encargado de ellos, reservándose el representante de la actividad el derecho de admisión., los cuales deberán cumplirse estrictamente por los responsables de las actividades autorizadas y deberán estar exhibidos en el ingreso de los establecimientos, en lugares destacados y que permitan, fácilmente su visualización.