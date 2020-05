El Intendente de Colón pedirá la reapertura de la frontera con Uruguay

En una nueva reunión del Comité de Emergencia permanente de Colón, que el intendente José Luis Walser calificó como muy buena, se avanzó en la habilitación de nuevas medidas a partir del último decreto del gobierno de Entre Ríos.



Por otro lado, los intendentes del departamento se reunirán en los próximos días para avanzar en la reactivación de la circulación en un "aislamiento comunitario" entre las localidades.



También se pedirá a la provincia que interceda en las gestiones para solicitar la reapertura de la frontera con el Uruguay.



Con la directora del Hospital se coincidió en varias propuestas que apuntan a seguir garantizando la seguridad sanitaria en la comunidad colonense.



Asimismo, adelantó el intendente Walser, se convocará al sector gastronómico y hotelero para aunar criterios y rehabilitar los servicios a la comunidad.



"A medida que van flexibilizándose las distinta etapas, vamos convalidando y trabajando en conjunto con el comité de emergencia, con esta apertura importante que ha tenido el nuevo decreto del gobernador, en lo que va a ser de acá en adelante la habilitación de otras actividades que no estaban contempladas y que hoy tenemos la posibilidad de hacerlo, y vamos a avanzar" señaló José Luis Walser al finalizar el encuentro.



Gastronomía y Hotelería



Al referirse al sector hotelero y gastronómico, el intendente de Colón remarcó que se trata de un tema importante: "nosotros en gran parte vivimos del turismo, pero la gastronomía y la hotelería va a estar acotada, no está con la mirada puesta en el turismo sino en algunas otras necesidades de personas que tienen que viajar y alojarse" sostuvo.



A lo que agregó: "y en el caso de la gastronomía para que la comunidad pueda usar ese servicio, eso lo vamos a hacer, estaremos convocando al sector turístico y gastronómico para poner en común los protocolos, algunos a nivel nacional hay, pero queremos hacerlo a nivel local para adaptar a las necesidades de nuestra localidad" expresó Walser.



Circulación entre localidades



En otro tramo de sus declaraciones, el intendente colonense señaló: "Teniendo en cuenta las necesidades de los vecinos vamos generando normativas, siempre buscando proteger el principal bien que es la salud".



"Venimos hablando con los intendentes del departamento, la necesidad de hacer una aislamiento comunitario, lo he hablado con la ministra Romero y me dijo que pidamos esa autorización a provincia" reveló José Luis Walser.



Y añadió en esa misma línea: "Es un paso más de lo que se proponía de un convenio que había surgido, planteamos una reunión para el día lunes con los demás intendentes, para avanzar con este pedido a provincia".



Reapertura de la frontera



"Otra cuestión que tiene que ver con estar atendiendo las necesidades de nuestra comunidad, que hoy no tenemos turismo, pero si podemos llegar a tener la posibilidad de que venga gente del Uruguay, y va a ser un planteo de esta mesa de intendentes también, pedir a la provincia que haga las gestiones necesarias para poder abrir la frontera" adelantó.



Sobre el mismo tema el intendente añadió: "Seguramente va a ser después del 7 de junio porque hasta ahí está el decreto en vigencia, pero es una necesidad de los comerciantes, que podamos interactuar con Uruguay, sobre todo con los sanduceros, que tienen una realidad sanitaria similar a la nuestra" indicó.



Cabe recordar además que el municipio de Colón ya puso en vigencia el Decreto Nº 197/1010 que permite a los comercios, servicios y oficios habilitados por las normativas Nacionales y Provinciales, pueden volver a desarrollar sus actividades dentro de los días y horarios habituales.



Por otro lado, entró en vigencia también el permiso para las actividades como caminatas, trote o bicicleta, entre otras flexibilizaciones en el ámbito deportivo a través del Decreto Nº 198/2020.