Romani: "Son tiempos con desafíos importantes, como hace 210 años atrás"

Durante la conferencia de prensa virtual de este lunes, el asesor Cultural de la provincia, Roberto Romani, afirmó que "entendemos que no hay ningún tipo de retirada en esta instancia y que tenemos que seguir trabajando para que en poco tiempo podamos reanudar nuestras actividades pero nos quede la satisfacción que se hizo todo lo que estaba al alcance y mucho más".



Resaltó que "hoy los desafíos tienen que ver con derrotar esta pandemia, como decía nuestro gobernador es el mismo espíritu de aquellos y todos nuestros esfuerzos desde el gobierno provincial volcadas en cada rincón de Entre Ríos apuntan a ello, a derrotar la pandemia y después a volver a reanudar el trabajo cotidiano. Ya volverán los motores de las fábricas y las campanas de las escuelas, y se escuchará el corazón de cada entrerriano latiendo generosamente para que podamos rehacer todo lo que se fue perdiendo en este tiempo de silencio".



Agregó que "afortunadamente el comportamiento de nuestro pueblo ha hecho que podamos ir reanudando como decía Gustavo Bordet las actividades en diversos rincones de Entre Ríos y paulatinamente iremos logrando una normalidad tanto y en cuanto nuestro pueblo siga respondiendo como ha respondido hasta último momento".



Subrayó que "desde aquel primer mensaje del gobernador la respuesta fue inmediata y la respuesta no fue solamente de quienes tenemos que aplaudir todos los días que son nuestros trabajadores de la salud, policía, bomberos, intendentes, un sin número de personas que todos los días se levante para servir generosamente a nuestro pueblo".



"El aplauso es para ustedes entrerrianos que han respondido formidablemente y nos permiten tener dentro de la crisis, un panorama alentador", expresó Romani. Desafíos del presente En la ocasión, el asesor Cultural del gobierno entrerriano, Roberto Romani, efectuó una reflexión "sobre este día tan emblemático para todos los hombres y mujeres nacidos en nuestra Patria" y acotó que "el señor gobernador en el mensaje que brindó esta mañana a la prensa, después de izar el pabellón nacional al tope del mástil, hizo referencia a la necesidad de estar más unidos que nunca, a la esperanza, y también lo decía anoche en su mensaje a toda la ciudadanía, que es el mismo espíritu que nos alienta hoy a trabajar la tierra y la piel sensible de nuestros hermanos".



Luego expresó que "son tiempos difíciles pero no eran menos difíciles los que vivieron hace 210 años aquellos hombres que inauguraron la Patria". Cuando éramos niños en las escuelas aprendíamos sus nombres: Cornelio Saavedra, Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Azcuénaga, Manuel Alberti, Domingo Matheu, Juan Larrea, Juan José Paso, Mariano Moreno, y nos quedaba por allí, en nuestra mente y en nuestro corazón, el espíritu de aquellos hombres".



Tras efectuar un repaso por años y personajes de la historia afirmó: "Esta Entre Ríos estuvo presente en todos los grandes desafíos de la historia Patria, la Patria, que, como decía Borges nadie es la Patria, pero todos lo somos. Arda en mi pecho y el vuestro incesante ese límpido fuego misterioso, esto es la Patria de de los argentinos". Y "los entrerrianos orgullosamente los sintetizamos así: la Patria el lugar donde uno elige para arar o dar un hijo, o donde prefiere morir está la patria como escribió alguna vez Julia Preluzquefan".



Finalmente, y sintetizando lo que significa recordar la gesta de mayo y encarar los desafíos del presente, dijo: "Digamos con los ojos de la Patria: He vuelto a mirar la vida, y recuperé colores de aquella gloria infinita que proclamaron los vientos desde la cumbre hasta los llano curtidos de mi tierra bendecida. Y descubrí nuevas voces que en el Himno florecían, renovando los fervores de nuestra grande Argentina, unida por un celeste y blanco de algarabía. Entrerrianos que este sea un día glorioso para encontrarnos y, aunque no nos podamos abrazar, para desearnos lo mejor, y que siga flameando en el frente de nuestra casa la bandera argentina. Y en algún momento del día cantemos el Himno y renovemos este compromiso con la historia y con el presente".



Por último reiteró el teléfono 08007778476 donde "siempre van a recibir una respuesta acorde". "Que recordar la historia hoy signifique alcanzar los nuevos horizontes de luz", completó.