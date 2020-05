La UTN dictará capacitación gratuita sobre herramientas digitales para docentes

La Secretaría de Extensión Universitaria de la UTN Córdoba, en conjunto con la UTN Concordia, la Municipalidad de Concordia y la Municipalidad de Rio Cuarto, llevarán adelante una capacitación on line gratuita sobre herramientas digitales para docentes, orientada a la creación y gestión de contenidos.Estas clases estarán orientadas especialmente a docentes de nivel inicial, pero está abierto a todos aquellos que quieran aprender nuevas herramientas para complementar sus clases.El Programa inicia el martes 26 de mayo, de 16 a 17 horas, con "Carga y descarga de contenido". En este módulo el objetivo es comprender la descarga de imágenes desde la web (Freepik/Web). La descarga de videos y canciones de sitios confiables. La carga de contenido propio mediante la herramienta WhatsApp Web. Y el manejo de documentos en la computadora. Trazabilidad de archivos.El miércoles 27 de mayo, también de 16 a 17 horas, se verá la "Creación de imágenes: herramienta Canva". En este módulo el objetivo es lograr la autonomía de creación de tarjetas, flyers, invitaciones, banners, entre otros. Mediante la herramienta Canva design web se explicará cómo crear una tarjeta desde cero, editarla, agregar imágenes, fotos, insertar texto, guardarla y descargarla o compartirla para que otros usuarios completen la edición vía web.El jueves 28 de mayo, a las 16 horas, será el turno del módulo "Armando tu clase con Power Point". El objetivo es lograr la autonomía de utilización de la herramienta Power Point. Mediante la descarga de plantillas en web SlideGo, se explicará la creación de una presentación desde cero, editando contenido, integrando los módulos previos, agregar imágenes, fotos, insertar texto, agregar videos/canciones, material propio; aprendiendo a guardarla y descargarla.El viernes 29 de mayo, a las 16 horas también, se enseñará "Creación y edición de videos con InShot". En este módulo el objetivo es lograr la autonomía de utilización de la herramienta InShot videos. Mediante el despliegue de la herramienta, se presentará como crear un video desde cero, editando contenido, integrando los módulos previos, agregando imágenes, fotos, videos propios, editando texto, complementando con canciones de fondo con material propio. Trabajando de manera muy intuitiva y dejando que el trabajo de creación e imaginación no tenga límites. Aprender a guardar y descargar el video.Como material extra, el sábado 30 de mayo, de 10 a 11 horas, se ofrecerá una charla sobre videos juegos educativos. Plataformas para crear, diseñar y editar videos juegos para educación.Los interesados en participar deben completar la inscripción de manera on line, ingresando a la web https://herramientasdigitalescontenidos.eventbrite.com.ar