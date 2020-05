Concordia: Aseguran que "Cierran tres o cuatro locales por semana"

La dura realidad de comerciantes de paseos de compras de Concordia: "Cierran 3 o 4 locales por semana". Así lo contó Ricardo Yelin, titular del Paseo de Compra "Las Palmeritas". En la mañana de este miércoles, los feriantes se reunieron con el municipio para poder abrir.



El referente del sector pidió nuevamente la apertura de las ferias de compras en Concordia, ya que "en otras provincias ha pasado y el intendente tiene la injerencia para hacerlo".



Reunión



En la jornada del martes, "se llevó un protocolo y como no estaba el señor Francolini, nos avisaron que hoy miércoles nos iban a recibir para seguir con las gestiones", explicó Yelin.



A su entender, no es la misma realidad para todos los centros comerciales, ya que "en el caso de Las Palmeritas tenemos toda una manzana, con un patio interno abierto, pasillos amplios y bien ventilado todo".



"Consideramos que estamos en mejores condiciones que otros lugares que ya están abiertos en el centro, porque ahí hay días que no hay dónde estacionar de la cantidad de gente que va", remarcó.



Bajas



En "Las Palmeritas", pre cuarentena, había 150 locales ocupados pero ? luego del parate ? "alrededor de 30 ó 40 cerraron sus puertas", contó Yelin. Cada semana que "pasa son 3 ó 4 familias que dejan de trabajar", remató. (Fuente: Diario Río Uruguay)