Reclaman por acumulación de basura y aguas servidas en calle Las Garzas

"Desde hace un tiempo venimos reclamando, porque toda la gente tira la basura en esta zona, les pedimos que no lo hagan pero nos dicen que no es nuestro terreno y que no podemos quejarnos", indicó. Por otro lado, la vecina dio cuenta de la presencia de aguas servidas que generan "un olor nauseabundo y constante" en el frente de las viviendas.



En tal sentido, reafirmó que "hemos reclamado a la municipalidad y hasta a la policía porque cuando vemos que vienen a tirar la basura, llamamos, pero nadie hace nada. Desde la comuna nos dicen que a ellos no les corresponde intervenir pero si nos piden que cortemos el yuyo. Hay terrenos que están llenos de hojalata, basura y hay hasta comadrejas, es una vergüenza y hasta preocupante". Elonce.com