Comerciantes protestaron frente al municipio de Concordia

Un grupo de más de 60 comerciantes pertenecientes a distintos paseos de compras de Concordia protestaron frente al municipio, reclamando por la situación que están atravesando.Sergio, uno de los manifestantes, dijo aque "estamos reclamando para que nos dejen trabajar. Pertenecemos a los centros comerciales. Necesitamos que nos dejen abrir".Enseguida reconoció que "habrá lugares que cumplirán con las medidas de seguridad y otros que no. Yo reclamo que nos inspeccionen uno por uno, porque hay lugares que estamos habilitados".Hizo hincapié en que "en mi caso, somos cuatro propietarios en un edificio enorme, de 500 metros cuadrados. El distanciamiento y medidas sanitarias están más que sobradas"."La situación económica no da para más. Seguimos pagando impuestos y alquileres. De esta manera no podemos aguantar un día más", enfatizó el comerciante.Finalmente, expresó: "Se hace realmente muy difícil. Para la gran mayoría es el único ingreso familiar. No hay manera de sobrevivir sin trabajo. Esperamos respuestas de las autoridades".