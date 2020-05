Dengue en Gualeguaychú: Los casos confirmados superan los 100

La Municipalidad de Gualeguaychú realizará dos fumigaciones más alrededor del caso confirmado y del sospechoso de dengue con la finalidad de evitar más contagios. En este sentido, se solicita a todos los vecinos y vecinas que abran las puertas y ventanas de sus casas. Al tiempo que se extremen las medidas preventivas utilizando repelente al menos cada tres horas sobre la ropa y en los lugares donde la piel esté descubierta.



La fumigación será a partir de las 8:00 entre las siguientes arterias:



Zona 1: entre 3 de Caballería y Laxague y entre Guastavino y Lisandro de laTorre



Zona 2: Buenos Aires y Av. Parque y entre Alberdi y Chalup.



Los volquetes estarán disponibles desde las 7 y hasta las 17:00 en las siguientes intersecciones:



Zona 1: Mercedarias y Angelelli; Irazusta y Angelelli; Majul y calle 189.



Zona 2: Montevideo y Goldaracena; Goldaracena y Eva Perón; Chalup y Tala.



Si vivís en la zona delimitada por el bloqueo y tenés o has tenido fiebre mayor a 38 grados en los últimos 15 días, sin tener otro diagnóstico, tenés que consultar a tu médico de cabecera o a la guardia del Hospital Centenario expresando que en tu radio hay un caso de dengue positivo o sospechoso.



Los síntomas asociados a la enfermedad son: fiebre; dolor de cabeza, de ojos, músculos y articulaciones; náuseas y vómitos e irritaciones en la piel.



Si sufrís algunas de estas afecciones te aconsejamos:



? No consumir aspirinas, ibuprofeno y no te apliques inyecciones intramusculares



? Consultar a un médico lo antes posible para que te dé un diagnóstico correcto



Cómo prevenir



El mosquito crece en zonas cercanas a las viviendas y solo necesita una cantidad mínima de agua estancada y un poco de sombra para dejar sus huevos y reproducirse. Cualquier recipiente que contenga agua puede ser un criadero. Por lo tanto, debemos:



? Evitar tener recipientes con agua estancada



? Poner boca abajo cualquier recipiente que no uses



? Tapar los tanques de agua



? Realizar tareas de limpieza frecuentemente en patios y alrededores de los hogares



? Destapar los desagües de lluvias de los techos



? Mantener piletas de natación limpias y tratadas con cloro



? Usar repelente al menos cada tres horas sobre la ropa y en los lugares donde la piel esté descubierta (El Día)