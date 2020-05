Solicitan apoyo para evitar el cierre de un centro de rehabilitación

Integrantes de la Asociación Civil "Del Prado" se manifestaron en este lunes sobre Plaza Ramírez, en Concepción del Uruguay, para solicitar ayuda económica ante el posible cierre del centro de rehabilitación de adicciones, destinado a personas de escasos recursos.Según explicaron en sus redes sociales, "Del Prado" atraviesa un juicio laboral que recae actualmente sobre la actual gestión de la institución: "las partes no llegan a un acuerdo y esto provoca o puede provocar el cierre de dicha institución, que da albergue y tratamiento a los adictos en recuperación", explicaron."De no llegar a dicho acuerdo la Asociación deberá abonar 3.000.000 monto del que no se dispone siendo una Asociación sin fines de Lucro que tiene la gran tarea de recuperar hijo/a, hermanos/as, padres, abuelos/as", agregaron.Cabe destacar que la manifestación llevada a cabo en la mañana de este lunes, fue realizada respetando las normas del decreto de Urgencia Nacional por COVID-19 y Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio.