Habilitaron acceso a Concordia: Piden a vecinos "que no lo tomen como un paseo"

Foto: Vecinos habían pedido que se habilite el acceso por la ruta 22

Javier Goldin, presidente municipal de Estancia Grande, enfatizó que "recibimos la noticia con mucha alegría, porque era una necesidad que tenía nuestra gente".



"Yo no pude estar presente en la última reunión por compromisos fijados ante mano, pero ya en la semana se nos había notificado de esta apertura por la ruta 22 de 6 a 18 horas el ingreso y durante las 24 horas el egreso, para salir de Concordia; y nos pone muy contento que así sea", remarcó el intendente de esa localidad.



"Desde que todo esto comenzó a cambiado toda la forma de vida, más que nada porque estamos sobre la autovía 14, tenemos muchos negocios ahí y siempre se han implementado todas las medidas de seguridad e higiene. Pero por suerte aquí nunca tuvimos un caso. También estuvimos pendientes de la gente que viajó por el tema de la cosecha a Río Negro, que cumplieron la cuarentena, fueron visto por nuestros doctores y siempre se ha hecho todo muy bien", comentó en dialogó con Diario Río Uruguay.



Y agregó que con respecto a esta habilitación de ingreso a Concordia, "le remarcamos a los vecinos que tienen que entender que esta habilitación no significa un paseo, no es que se habilita la ruta 22 y nos vamos a Concordia a pasear. Para viajar se les da un permiso especial desde la municipalidad y les pedimos que si tienen que cobrar, que si tienen que hacerse un estudio lo hagan, pero no es para andar paseando".