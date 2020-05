Instrumentarán permiso especial para agilizar ingreso a vecinos de Concordia

En horas del mediodía de este viernes, el intendente Alfredo Francolini encabezó una reunión de trabajo con sus pares del Departamento Concordia a los efectos de evaluar la situación epidemiológica de coronavirus en la región y las distintas acciones que desde los municipios se vienen llevando adelante para mitigar el impacto que la pandemia pueda tener en estas ciudades.



"Analizamos la marcha del plan de contingencia y prevención contra el coronavirus Covid-19 y definimos prioridades en esta nueva fase de la pandemia", expresó el Presidente Municipal de Concordia al finalizar el encuentro del que participaron los intendentes Daniel Benitez (Puerto Yeruá), Edgardo Almada (Colonia Ayuí), Ariel Stucker (La Criolla), Ariel Panozzo Zénere (Los Charrúas) y la viceintendenda de Estancia Grande Perla Fernández, junto al presidente del Concejo Deliberante de Concordia Daniel Cedro y el secretario de Coordinación de Gestión Fernando Barboza.



En la reunión se definió implementar "un permiso especial de circulación interdepartamental" para los vecinos con domicilio en los Municipios y Juntas de Gobierno del Departamento, permiso especial que les agilice el ingreso a la ciudad de Concordia cuando tengan que venir ya sea por cuestiones laborales o de estricta necesidad, como atención médica programada, compra de medicamentos o trámites bancarios, entre otros.



"Esta autorización vecinal, que será concedida y avalada por cada municipio y junta de gobierno, permitirá que se agilicen notoriamente los tiempos y trámites que realizan los vecinos y vecinas del Departamento al entrar o salir de Concordia por el acceso unificado en la ruta 015", explicó Francolini. "Esta medida tiene que representar un paso adelante, no un retroceso. Y para lograrlo apelamos a la responsabilidad social de todos los habitantes de la región, con la misma firmeza que exigimos el máximo compromiso a los equipos bajo nuestra coordinación", resaltó el jefe comunal.



La medida resuelta en conjunto por las autoridades gubernamentales es el resultado del trabajo coordinado entre los distintos Municipios, con el objetivo de continuar llevando adelante el plan de contingencia ante la pandemia mundial de coronavirus COVID-19, facilitando la movilidad de aquellos vecinos del Departamento que a raíz de las últimas excepciones otorgadas en la nueva fase de la cuarentena administrada, deben hacerlo por razones justificadas y cumpliendo las medidas de prevención y bioseguridad dispuestas por el Comité de Emergencia Sanitaria.



"Para salir adelante, tenemos que seguir trabajando con seriedad y responsabilidad, ampliando la mirada y escuchando a quienes mejor pueden asesorarnos; priorizando en todo momento la salud y la vida por encima de cualquier otro interés", dijo Francolini, señalando que "ésta es la forma en que deben hacerse las cosas. No son tiempos de oportunismo político ni posturas demagógicas, no son tiempos de discursos para la tribuna ni gestos sobreactuados", y destacó "la responsabilidad y el compromiso con que las autoridades del Departamento afrontan estos momentos difíciles" convocando a los vecinos "a seguir cuidándonos entre todos". (DiarioRíoUruguay)