Certificados de discapacidad se otorgan en forma virtual

La directora de Instituto Provincial de Discapacidad, Inés Artusi, informó en la conferencia de prensa virtual de este viernes que, a partir de la autorización a nivel nacional para poder trabajar de forma virtual con el otorgamiento de los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD), las 12 juntas de la provincia distribuidas en todo el territorio lo están haciendo de esa manera.



En ese sentido, Artusi dijo que se han armó en el Instituto una sala virtual que tiene acceso a todas las plataformas para vinculación virtual. Explicó que para ello se ha trabajado previamente a con los municipios, ya que muchas de las Juntas estaban dentro de hospitales y por una cuestión de seguridad sanitaria se trasladaron a otros lugares. Detalló que esta tarea se realizó con la colaboración de los municipios, que también colaboran para que las personas con discapacidad puedan acceder a tecnologías que no manejan. "Son los que ponen una teleconferencia, comunicación de whatsapp o un teléfono", indicó la directora del Instituto Provincial de Discapacidad.



Y agregó: "Estamos cubriendo en este momento todo lo que son primera vez de certificado de discapacidad y lo que son emergencias. De cualquier manera existían 700 expedientes con turnos otorgados completos y lo que estamos haciendo es llamando a todas esas personas y renovando de manera virtual su certificado. Le decimos a las personas con discapacidad que esta es nuestra manera de cuidarlos, de que no tengan que moverse, que no lo hagan, que estamos haciendo todo lo posible para que este sistema les acerque la posibilidad", completó Artusi.



Luego Artusi dijo que los CUD se prorrogan por 90 días corridos, y aclaró que "son 90 días desde el momento en que se le vence a cada persona el CUD, o sea que si hoy 15 de mayo se le vence a alguien, tiene vigencia hasta el 13 de agosto".



Trabajo articulado



Además, destacó "el trabajo intenso que está realizando nuestro equipo de lengua de señas para accesibilizar toda la comunicación y para poder responder las dudas de las personas de la comunidad sorda con respecto al Covid".



También, comentó que desde el Instituto han estado trabajando intensamente con los hogares y residencias que alojan personas con discapacidad en toda la provincia. "Estamos con una red trabajando intensamente con todas las organizaciones y instituciones categorizadas controlando desde vacunación hasta todos los sistemas sanitarios y personal que tienen", puntualizó.



Indicó que están trabajando también junto con el Ministerio de Salud los protocolos de atención para personas con discapacidad para todas las etapas que puedan tener con el Covid, que puede ser la etapa de diagnostico, la etapa de aislamiento y la etapa de internación. "Estamos trabajando de acuerdo a distintas patologías o características para que quienes tengan que atender a personas con discapacidad tengan todos los elementos y herramientas posibles", remarcó Artusi.



Vías de comunicación



Por último, la directora del Instituto dijo que están a disposición todas sus redes sociales para que puedan consultar cualquier duda. También recordó el correo electrónico de la Junta, que es iprodi.juntaparana@gmail.com, por cualquier duda de cualquier lugar de la provincia.



Reiteró el número de teléfono 3434591291 y subrayó que "todas las redes que tenemos están constantemente respondiendo tanto en facebook como en instragram para todas las consultas que recibimos".