Servicios y atención en los organismos de la Municipalidad de Paraná

La puesta en vigencia del DNU 297/2020 que tiene por objeto proteger la salud pública, establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio".Lunes a viernes de 7 a 19 horasSábados, domingos y feriados de 8 a 13 horasSe trabaja junto a Defensa al Consumidor de provincia, si te cobraron con sobreprecios o cualquier otra irregularidad en farmacias y autoservicios podes comunicarte y hacer la denuncia online donde se te brindará asesoramiento telefónico. 0800 555 5566 -3435025948 (WhatsApp)Recordá chequear los Precios Máximos a través del sitio https://preciosmaximos.argentina.gob.ar/#/provincia/Entre%20R%C3%ADos En esta etapa se encuentran suspendidas las Audiencias de ConciliaciónSe habilitó una única mesa de entradas. Horario de atención de 7.30 a 12.30. La modalidad es a través de turnos otorgados previamente vía whatsapp y deberán ser solicitados al número 343 155 144 966, desde el cual se le remitirá día y hora designados.Además se habilitó un correo electrónico para consultas, pedidos de turnos y descargos de multas: juzgadodefaltas@parana.gob.ar ATENCIÓN PRESENCIAL, DE 8 A 12Exclusivamente con turno web previo (turnosafim.parana.gob.ar) y bajo estrictas normas de distanciamiento, higiene y protección para actividades, operaciones y gestiones que requieran indefectiblemente la gestión personal y que formarán parte de un menú diseñado por cada área que incluye formalización de convenios de pago, entrega de certificado de Libre Deuda, emisiones y actualizaciones de boletas de pago que el contribuyente no pueda autogestionar desde la página web, altas y bajas de Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad y tramitar expedientes de exenciones en curso.ATENCIÓN TELEFÓNICA4236591 Horario: 8 a 12+549 343 4066 3731) Consultas Generales: afim@parana.gob.ar 2) Cementerio, Derecho de Publicidad y Ocupación de la Vía Pública (afimotrosderechos@parana.gob.ar)3) Consultas agentes de retención, exenciones, compensaciones y acreditaciones de pago: servicioscontribuyentes@parana.gob.ar 4) Consultas intimaciones, requerimientos y bajas retroactivas: subdirfiscalizacion@parana.gob.ar Quedan suspendidos los procesos de licitaciónLa Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná atiende tus consultas e inquietudes a través de las vías telefónicas y virtuales.Por whatsapp o mensaje de texto, preferentemente de 9 a 12, al 343 6226414.Por correo electrónico a defensoriaparana@gmail.com Por Facebook a Defensoría del Pueblo de ParanáDelegación en Entre Ríos del Defensor del Pueblo de la Nación:Whatsapp o mensaje de texto al 11 37625004Correo electrónico a la dirección paranadpn@gmail.com La recolección se realiza en diferentes turnos entre las 6 y las 20 horas. Se suspende la recolección nocturna. Se solicita a los vecinos no sacar ramas ni podas, ya que no habrá recolección de las mismas.Están funcionando con guardias que garantizan el funcionamiento de los servicios.Atención de efectores de Salud ComunitariaDr. Arturo Humberto IlliaLunes a viernes de 7 a 19 horas| sábados de 8 a 12 horas.4201823 - 4201824 | Cochrane y ArtigasSan Martín7 a 17 horas| 4216603Ameghino al final S/N| B° San MartínPadre Kenetnich7 a 17 horas | 43552001° Congreso Mariano Nacional 3057Toma Nueva7 a 17 horas | 4331612Rondeau y El ViraróLa Milagrosa7 a 17 horas | 4205064Francia y Las MagnoliasPapa Francisco7 a 17 horas | 4397200Calle 1346 y El Aguaribay | B° 20 de JunioEstán suspendidos los controles de salud desde los 2 años hasta adultos mayores, a fin de reducir su exposición.Están garantizados los tratamientos crónicos y preventivos.Se da prioridad a los enfermos y, según caso y flujo de horarios diferenciados, a los controles de embarazo y bebés hasta los 2 años. Los equipos de Salud Comunitaria realizan tareas de promoción de los ejes de cuidados para reducir la circulación del virus.Se realizan guardias mínimas exclusivamente para atender urgencias.Teléfono de contacto para consultas previa a la asistencia: 0343 4201849.Clases suspendidas para niñas y niños. El comedor sigue funcionando por demanda y retiro de viandas.La circulación para los taxis y remises se limita sólo al transporte de las personas exceptuadas a cumplir con el aislamiento social, es decir, quienes deben concurrir a lugares de trabajo y de regreso a sus hogares. No pueden circular por la ciudad en búsqueda de pasajeros, sino que deben esperar a ser llamados en sus paradas o bases. No pueden transportar a más de una persona. Como excepción, se autoriza a transportar a dos personas en el caso de que una de ellas necesite acompañante. El o los pasajeros deben ir en el asiento trasero, sin excepción.Deben mantener en todo momento las ventanillas abiertas.Se reitera que deben mantener estrictas medidas de limpieza y desinfección de las unidades.La Municipalidad de Paraná, junto a agentes del 911, realizan intensos operativos.Los equipos municipales desarrollan tareas de prevención y promoción sanitaria respecto a los cuidados que se deben tener mientras dure la cuarentena.Se continúan con acciones de prevención y propagación de Dengue; y con bloqueos por casos confirmados según determine el Ministerio de Salud de la Provincia.Sede central de la Secretaría de Desarrollo Social: Colón 521 de 8 a 12 horas.Permanecen con actividad normal: Defensa Civil, Servicio Fúnebre, Residencia de Adultos Mayores Madre Teresa de Calcuta, cementerios y salas de velatorios.Asesoramiento, acompañamiento y orientación a mujeres: 343 5163683 (WhatsApp)Ubicado en Fermín Garay y Roque Sáenz Peña, brinda contención a personas en este estado de vulnerabilidad.El mismo cuenta con cocineras, seguridad y trabajadores municipales las 24 horas.Se duplicó la plaza de camas en este lugar, que pasó a resguardar unas 30 personas, quienes además podrán permanecer durante todo el día allí, en respeto de la cuarentena obligatoria establecida por el gobierno nacional. Además, se reforzaron los procedimientos de limpieza y desinfección del refugio que actualmente funciona en la DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.Los emprendedores, cumpliendo con todas las medidas de prevención, llevan los productos a los domicilios. Se toman pedidos todos los días (hay que llamar a los números de cada emprendedor) y se coordina el envío con cada uno. El reparto es sin cargo ni monto mínimo dentro de la ciudad.Los teléfonos son los siguientes: Pastas Héctor (343-6-236653), Pollos Cipriani (343-4-624649), Panificación San Cayetano (343-4-466369), salames y quesos KB (343-4-519855), Miel Nativa (343-4-543423), Miel Don Abel (343-5-065267), Deshidratados (343-6-211218), Frutas y Verduras (343-6-219370), Estancia Los Naranjales (343-5-220738), Picadas Del Alma (343-4-749374), Vinos Entrerrianos (387-4-896506), Panificación Pauly (343-4-383380), y Mermeladas Guadalupe (343-4-579425 / 4-364995).En un contexto de emergencia sanitaria que nos exige ser solidarios, creativos y responsables de las demandas de los productores y los consumidores, se trabaja con un desafío doble, ya que es necesario garantizar la producción y comercialización de los productores, a la vez que es fundamental abastecer de productos de calidad y a precios accesibles a la comunidad.Se encuentra abocado a la confección de barbijos, cofias, mamelucos y elementos para los trabajadores municipales que aseguran el funcionamiento de los servicios esenciales mientras dura el aislamiento obligatorio.La Municipalidad controla el cumplimiento del programa nacional. La medida se implementa a través de la Dirección de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Paraná en coordinación con Provincia, con el objetivo de evitar sobreprecios y garantizar el abastecimiento de productos de primera necesidad.Para ver el listado de productos y precios en Entre Ríos ingresá en:https://preciosmaximos.argentina.gob.ar/#/provincia/Entre%20R%C3%ADosLos comercios exceptuados en el artículo 6 del DNU presidencial continúan atendiendo en sus horarios habituales.