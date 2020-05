Entregaron equipamiento al Hospital Salaberry de Victoria

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

"Abordamos la necesidad de la institución y mostramos las respuestas de un Estado



La vicegobernadora Laura Stratta y la ministra de Salud, Sonia Velázquez visitaron el hospital Fermín Salaberry de Victoria e hicieron entrega de respiradores como parte de la estrategia del gobierno provincial de reforzar el sistema de salud en el marco de la pandemia por coronavirus. El nuevo equipamiento, se suma al ecógrafo de alta tecnología recibido por el nosocomio la semana pasada destinado a complementar el servicio de diagnósticos por imágenes, entre otros estudios.



"Abordamos la necesidad de la institución y mostramos las respuestas de un Estado presente como parte de un compromiso asumido con el gobernador Gustavo Bordet, porque todo este tiempo la Provincia ha estado trabajando muy fuerte en preparar el sistema sanitario, articulando el sector público con el privado", expreso la Vicegobernadora.



"El aislamiento supone un cuidado de la población, pero también una preparación de nuestro sistema y en este sentido nos pareció importante no solo traer el equipamiento sino venir aquí y escuchar de primera mano todo lo que se está haciendo para cuidar a nuestra población y preparar el efector", afirmó.



Stratta, que en su visita estuvo acompañada por la a coordinadora departamental de Salud Nelly Amilibia y por el director del nosocomio, Adrián Díez, destacó la importancia de la entrega de equipamiento tanto para la comunidad de Victoria como para el personal del nosocomio y en ese sentido, también puso el acento en el impacto positivo que generarán los sectores recientemente inaugurados del efector que se complementarán con la organización que se ha dado el personal del nosocomio para la atención durante la pandemia.



Por su parte la ministra de Salud, Sonia Velázquez, reconoció que la visita al hospital Fermín Salaberry forma parte de una recorrida que se viene haciendo por distintos nosocomios de la provincia. En la misma línea, indicó: "Lo importante es esto, poder establecer con una mirada objetiva en un acompañamiento también a los equipos, cómo se está organizando la ruta del paciente Covid, pero también cómo se va a materializar la otra atención, la atención habitual que se hace para las enfermedades prevalentes".



La situación epidemiológica provincial del coronavirus



"Nosotros en Entre Ríos no tenemos circulación activa del virus y se viene trabajando muy fuerte en la concientización y en la activación de protocolos", expresó Stratta quien además dio cuenta del trabajo articulado entre el COES de la provincia, los municipios y el Gobierno Nacional "para poder seguir sosteniendo esta curva de casos que es tan baja, y a la vez, poder seguir preparando el sistema sanitario e ir abriendo la actividad económica con los cuidados y los protocolos que se tienen que generar y cumplir para poder seguir por este camino".



Por su parte, Velázquez instó a "no olvidar que seguimos en cuarentena" y sobre ese punto, mencionó que el planteo desde el COES en forma conjunta con el comité institucional de Gobernación "es el de acompañar este proceso de flexibilización de la cuarentena con una actitud responsable para sostener el mapa de situación epidemiológica, que si se quiere ostentamos en la provincia".



"Este mapa de situación epidemiológica es el resultado de todo un trabajo que han realizado no solamente los equipos de salud sino también los nodos epidemiológicos", acotó Velázquez y ponderó que en la región que comprende el departamento Victoria "se ha hecho un muy buen trabajo de los nodos epidemiológicos", en tanto que "la red de atención tanto pública como privada que comprende al hospital Salaberry, el hospital Domingo Cúneo, el Policlínico Victoria, realmente se ha integrado en un trabajo mancomunado, entendiendo que el sistema de salud es uno solo".

Trabajo coordinado para la atención de emergencias



Por otro lado, en el marco de la visita a Victoria, la vicegobernadora Laura Stratta y la ministra de salud Sonia Velázquez, junto a la secretaria de Salud de la provincia, Carina Reh, mantuvieron un encuentro con los integrantes del Comité de organización de emergencias de salud (COES) que trabaja a nivel local en el departamento Victoria para abordar estrategias de abordaje conjuntas en el combate del coronavirus.



En el encuentro estuvieron presentes además el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo, el intendente Domingo Maiocco, el senador provincial Gastón Bagnat y la diputada provincial Gracia Jaroslavsky.