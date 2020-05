Aprobaron las salidas recreativas en San Benito: Detalles del protocolo

La Municipalidad de San Benito adhirió a la medida anunciada por el gobierno provincial, y permitirá las salidas con fines recreativos en la ciudad.



El intendente, Exequiel Donda, se reunió con el equipo de trabajo con el objetivo de definir, confeccionar e implementar un nuevo protocolo sanitario qué, junto con el Protocolo del COES (Comité de Organización de Emergencias de Salud), se deberá cumplir para poder realizar actividades recreativas en un radio máximo de 500 metros y por el lapso de 60 minutos.



El intendente solicitó a los vecinos "prudencia para transitar esta nueva etapa de la cuarentena". Aclaró además, que "las salidas se van a permitir siempre y cuando se cumplan con las medidas sanitarias que los especialistas determinaron".



Esta disposición comenzará a regir a partir de hoy miércoles 13 de mayo, en toda la jurisdicción de la ciudad de San Benito.



PROTOCOLO CON RECOMENDACIONES DE BIOSEGURIDAD PARA SALIDAS DE ESPARCIMIENTO



El presente Protocolo de Recomendaciones de Bioseguridad tiene el objetivo de instrumentar y comunicar a toda la población de la Ciudad de San Benito sobre el conjunto de medidas estipuladas por el Gobierno Nacional en el marco en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia N°408/2020 en su Art. 8º, en la cual se establece que las personas que debe cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio "ASPO" podrán realizar una breve salida de esparcimiento, en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico, sin alejarse más de quinientos (500) metros de su residencia, con una duración de una (1) hora, en los horario diurnos y antes de las 20 horas.



En este mismo sentido la provincia de Entre Ríos, por su parte, emitió recientemente el Decreto MGJ N°603/2020 que estipula, en los artículos 3° y 4° que "las Autoridades Municipales, Comunales y de las Juntas de Gobierno, podrán solicitar al Poder Ejecutivo Provincial la autorización para que en sus respectivas jurisdicciones se autorice la habilitación a fin de posibilitar la salida de esparcimiento contemplada en el artículo 8º del DNU N° 408/20 PEN". Se estipula, además, que estas solicitudes se deben presentar junto con el protocolo de seguridad sanitaria y las medidas de control a aplicarse en su jurisdicción".



Desde el municipio entendemos la importancia de las actividades físicas y de los beneficios que tienen para la salud; pero también es importante continuar juntos en la adopción de las medidas preventivas y de autocuidado, siendo responsables de nuestras acciones, sabiendo que si nos cuidamos, también cuidamos a los demás.



MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD

-Para hacer uso de la salida de esparcimiento No se requerirá permiso de circulación y sólo se contempla las siguientes actividades: caminata y trote sin alejarse más de quinientos (500) metros de su residencia.



-La salida se contemplará en los días de lunes a domingo, con las siguientes indicaciones:

- Jóvenes y adultos, en forma individual.

- Niños y niñas de hasta doce (12) años de edad, personas con movilidad asistida o discapacitados en compañía de 1 (una) persona mayor conviviente.



- Horarios de esparcimientos:

- 9:00 a 11:00 horas, y 13:00 a 17:00 horas.

- Duración máxima: una (1) hora.

- En plazas y parques solo se puede circular por las veredas y caminos. No está permitido el uso de juegos infantiles ni aparatos para hacer actividad física.

-En el traslado hacia los lugares de esparcimiento No se podrá usar transporte público o vehicular. Sólo se podrá concurrir caminando.

- Quiénes pueden hacer uso de esta salida: Todas las personas de hasta 60 (sesenta) años de edad que No presenten enfermedades respiratorias o cardiovasculares y que no tengan afecciones tales como diabetes, ya que son la población con mayores riesgos en caso de contagio. Los vecinos deberán salir con su Documento Nacional de Identidad.

- Si la persona tiene síntomas de tos, anginas, resfríos o estados gripales, se recomienda No salir de casa.



Medidas de autoprotección:

- Realizar una adecuada limpieza de manos, antes, durante y después de la salida.

- Usar tapabocas en forma obligatoria. Los mismos también pueden combinarse con anteojos.

- Mantener la distancia social lateral de 2 metros, respecto de otras personas que estén realizando actividades similares.