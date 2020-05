Se cumplen 210 años de la fundación de la ciudad de Victoria

Los inicios de las siete colinas

Tierras ocupadas desde tiempos remotos por los indios minuanes, cuyo asentamiento habría persistido hasta mediados del Siglo XVIII, las extensiones sobre las que se alzaría con posterioridad la ciudad, fueron durante largo tiempo campo de batalla entre nativos que defendían sus dominios y españoles que llegaban para dominar.La desaparición de los minuanes se daría en forma paralela con la ocupación de la zona del Cerro de la Matanza por otros grupos.Ya a principios de 1800, inmigrantes de origen vasco se localizaron en lo que se conocería como Barrio V Cuartel o Barrio de las Caleras, dedicándose a la explotación de la piedra caliza, lo que potenciaría al lugar permitiendo su crecimiento.Llegaron también por aquellos años inmigrantes italianos, en su mayoría genoveses, quienes pugnaron por la construcción de una capilla, ya que debían recorrer largos kilómetros hasta el poblado de Nogoyá para compartir la misa.En este contexto alcanzado por el sentido comunitario, en junio de 1809 los vecinos de La Matanza, liderados por Salvador Joaquín de Ezpeleta, inician un expediente de fundación del pueblo que, luego de varias resoluciones favorables, sería archivado en 1810 debido a los sucesos acaecidos por aquellos tiempos en Buenos Aires. No obstante, el 13 de mayo de ese año se bendeciría e inauguraría finalmente el Oratorio dedicado a Nuestra Señora de Aránzazu.Para 1826 ya había sido determinado el alcance del ejido municipal, elevándose el poblado a la categoría de Villa y efectuándose el trazado de las calles; y en 1829 un decreto del entonces gobernador de Entre Ríos, Juan León Solá, cambiaría el nombre original de La Matanza por el de Victoria.Victoria alcanzaría el rango de ciudad el 8 de noviembre de 1851 por decreto del General Urquiza, y siempre bajo el Patronazgo de Nuestra Señora de Aránzazu.

El intendente Domingo Maiocco, firmó el Decreto N°464 que establece en su artículo 1 declarar asueto administrativo en el ámbito de la Municipalidad de Victoria. Siendo inhábil a los fines administrativos, sin recolección de basura domiciliaria, sin servicio de Transporte Urbano Municipal, pero manteniendo las guardias mínimas de obras sanitarias y alumbrado público.Aclarando dentro de sus considerandos que por las razones de público conocimiento, vinculadas a las medidas que se han adoptado a raíz de la emergencia sanitaria vigente, no se realizaran los tradicionales festejos en nuestra plaza principal que convocaban a la comunidad toda.Por otra parte, se organizaron acciones de manera on line a través de la página oficial de Facebook del municipio A partir de las 10 horas en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante y con un número reducido de invitados el Intendente Domingo Maiocco brindará las palabras alusivas a la fecha. La invocación religiosa estará a cargo del Párroco Pbro. Héctor Trachitte.Más adelante, a las 18 horas, se concretará una Actividad Cultural vía on line, a cargo de los músicos de nuestra ciudad: Marianela Suárez, Marcelo Romero y Hernán Silva.Por último a las 20 se producirá la Solemne misa de clausura transmitida a través de la página oficial de la Parroquia Nuestra Señora de Aránzazu en Facebook, Radio AM Lt39 y Fm 90.3 Victoria, desde el Templo Parroquial y presidida por el Párroco Pbro. Héctor Trachitte por los 210º años de la fundación del Oratorio de la Matanza - Victoria.