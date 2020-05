Gualeguaychú empieza a prepararse para un carnaval "muy atípico" en 2021

En tiempos de pandemia, de incertidumbre y donde la solidaridad debe ponerse de manifiesto, el Carnaval del País evalúa la forma de poder hacer frente a una muy atípica temporada 2021 que se avecina.



Ricardo Saller, presidente electo de la Comisión, confirmó en el programa "Viene con Yapa" de Radio Cero que "mantuvimos una reunión virtual con todos los clubes que formamos parte de la Comisión y resolvimos que en el Carnaval 2021 estaremos participando las cinco comparsas, sin competencia y seguramente con algunas cuestiones diferentes en cuanto a lo organizativo, pero con todos los clubes haciendo su aporte para poder tener el Carnaval del País en el Corsódromo".



El dirigente del Club de Pescadores expresó que "estamos atravesando una situación atípica en todo sentido y el Carnaval no es ajeno a ello. Entendemos que ponernos a pensar en competencia o en inversiones es muy aventurado porque no sabemos en qué condiciones podremos afrontar el próximo carnaval".



Agregó que "todos los clubes entendimos que es tiempo de pensar en el espectáculo como prioridad y en forma unánime, los clubes coincidimos en trabajar en forma conjunta en un carnaval diferente, con las cinco comparsas en el Corsódromo".



Por último, aclaró que "todavía no hemos delineado nada en cuanto a la forma en que se desarrollará la temporada, porque estaremos muy ajustados a las disposiciones que lleguen desde el Ministerio de Salud de la Nación".



Los clubes en este momento están viviendo una situación complicada, por eso quisimos dar el primer paso para tener una base sobre la cual trabajar



Saller sostuvo que "es una primera idea sobre la cual vamos a trabajar, lógicamente que tenemos mucho camino por delante, tenemos que esperar la evolución de la cuestión sanitaria en el país, saber en qué condiciones podremos hacer el espectáculo de Carnaval. Los clubes en este momento están viviendo una situación complicada, por eso quisimos dar el primer paso para tener una base sobre la cual trabajar", añadiendo que "no imaginamos un verano sin carnaval en Gualeguaychú".



Cabe recordar que en la temporada 2020 del Carnaval, Ará Yeví consiguió un inédito tetracampeonato que la habilitaba para defender su título en la temporada que viene, en competencia junto a Marí Marí y Kamarr, en tanto que O'Bahía y Papelitos, que empataron en el segundo puesto en este año, aguardarían hasta 2022.



La pandemia mundial por el coronavirus obligó a replantear el escenario y la novedad de las cinco comparsas en una misma edición del Carnaval del País será el punto de partida para el trabajo mancomunado de las instituciones para poder presentar el máximo espectáculo de la ciudad en el próximo verano.

Fuente: El Día