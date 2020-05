Se aprobaron las salidas de esparcimiento en Gualeguaychú

Se determinó en el encuentro del Comité de Organización de la Emergencia Sanitaria (COES) de Gualeguaychú que se realizó este martes en el Colegio Médico con la presencia de múltiples sectores como los efectores de salud públicos como privados (Pronto, San Lucas, Cooperativa Jeannot Sueyro y Hospital Centenario) y Municipalidad.



El gobierno local puso a observación del espacio la reactivación de las salidas de esparcimiento en el marco de lo habilitado por el Gobierno Nacional y Provincial. En dicho sentido se acordó la adhesión para la primera fase de dicha reactivación siempre de la maneral lo "más ordenada posible solicitando que el COES brinde su opinión y recomendaciones al respecto".



La Municipalidad dispuso "un plan que cuenta de cuatro etapas que estarán condicionadas a la situación sanitaria".



La primera trata sobre salidas individuales, peatonales, en un radio no mayor a los 500 metros durante el lapso de una hora, en donde las personas no se podrán detenerse en un lugar particular ni utilizar el transporte público, respetar el distanciamiento social, con tapabocas, evitar lugares de concentración de personas y horarios picos.



"Se trata de una medida que puede ser flexible y dinámica, que en caso de presentarse un escenario sanitario desfavorable puede retrotraerse y que apela a la conciencia ciudadana como control social. El Comité analizó la situación y cuál es el protocolo para cada fase de habilitación".



En ese marco, el COES recomendó la adhesión al Decreto Provincial N°665 para esparcimiento. "Respecto a los niños y adolescentes se acordó que se consultará a los pediatras que participan del COES al respecto".



Se recomendó a la población el estricto cumplimiento de todas las medidas de seguridad dispuestas con anterioridad, las cuales no han cesado en su vigencia y son fundamentales en esta nueva etapa. (R2820)