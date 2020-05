Colón adhiere al Decreto provincial y autoriza salidas recreativas

Dos nuevos Decretos municipales reglamentan, por un lado, las salidas recreativas en la ciudad de Colón, y por el otro, el control de ingreso a la ciudad de personas provenientes de lugares que se encuentren en una fase anterior a la de Entre Ríos ante la pandemia del coronavirus, como por ejemplo Capital Federal y la zona urbana de Buenos Aires.



Los anuncios fueron realizados en una conferencia de prensa brindada el martes a la mañana por el Intendente de la ciudad de Colón, José Luis Walser, acompañado por el viceintendente, Ramiro Favre, el secretario de Gobierno, Pablo Trevisán, y el director de Salud, Marcos Correa. Estuvieron presentes también funcionarios del gabinete municipal y concejales.



Los vecinos colonenses podrán salir una hora, entre las 8 y las 19, hasta 500 metros del domicilio. Menores de 16 años deberán hacerlo acompañados y hasta un máximo de dos personas por salida en todos los casos por disposición municipal. Los adultos mayores, podrán hacerlo de 11 a 16.



"Los horarios para las salidas recreativas, no deportivas, son las que están establecidas por Decreto nacional y con adhesión de provincia y municipio, tienen el objeto de preservad la salud psíquica y física", expresó el Intendente.



Al respecto, Walser dijo además: "La idea es que podamos salir del aislamiento en el que estamos a distraernos en una hora diaria y en horario determinado entre las 8 y las 19, y quisimos hacer aparte el horario recomendado para adultos mayores que son el grupo de mayor riesgo, de 11 a 16 horas" señaló.



Se insistió en que el recorrido es hasta 500 metros del domicilio como lo establece la nación, el uso de tapabocas es obligatorio en estos casos, y por disposición municipal un máximo de dos personas que sean convivientes podrán salir.



También podrán utilizarse espacios públicos cercanos al domicilio, comprendidos dentro de los 500 metros.



"La mejor herramienta que tenemos es el autocuidado, la responsabilidad, apelo a que todos los vecinos de Colón hagamos las actividades autorizadas que se van flexibilizando con conciencia de comunidad, no solo para cuidarnos a nosotros sino porque estamos exponiendo a nuestros vecinos", aseveró Walser.



Y añadió: "No bajemos la guardia, estemos atento y cumplamos cada uno con nuestra parte, será la única forma de salir de esta pandemia, de esta situación que nos está atravesando".



El Intendente volvió a insistir en las medidas que deben preservarse como el distanciamiento social y las medidas sanitarias de higiene.



Recordó además que los comercios con atención al público, deben usar tapabocas "y si bien está recomendado para el resto de la población, los comercios pueden hacer uso del derecho de admisión y exigirlo, algo que está pasando en algunos comercios", aseguró.



"Hemos trabajado mucho con el tema de los horarios para contener toda la demanda tanto para el que trabaja como para quienes van a los negocios".



El Intendente Walser pidió asimismo "no perder de vista que estamos haciendo todo lo que estamos haciendo para preservar la salud de nuestros vecinos, es nuestro principal objetivo y tiene que ser el objetivo de cada uno de los vecinos".



Control de ingreso a la ciudad



"En Entre Ríos estamos en la fase 4 de este plan de gobierno, a raíz de esto hemos planteado nuevas medida y un nuevo Decreto que lo que hace es reglamentar el ingreso a la ciudad de aquellas personas que vienen de sectores de una fase menor a la que nos encontramos como provincia y como ciudad", afirmó Walser.



"En nuestros puntos de control de nuestra ciudad vamos a verificar de donde vienen y si lo hacen de una fase menor debe firmar una declaración jurada, serán acompañados por policía o gendarmería al domicilio y debe cumplir una cuarentena de 14 días" adelantó el Intendente de Colón.



"Quedan exceptuadas aquellas que tengan un permiso especial, pero deben contar con la documentación y cumplir con la cuarentena obligatoria".



Agregó también que "todos los ingresos serán notificados a salud provincial o al hospital, se les hará el seguimiento para ver la evolución".



Y dijo por último que "ante un incumplimiento podrá haber penalidades, quienes incumplan con estas nuevas reglamentaciones", subrayó el intendente de Colón.