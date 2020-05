Desde este martes, en Concordia se podrán realizar salidas de esparcimiento

El intendente Alfredo Francolini rubricó el Decreto Municipal adhiriendo a la medida anunciada por el gobernador Gusta Bordet por el que se autorizan las salidas de esparcimiento en la nueva fase de contención ante la pandemia de coronavirus. La medida entra en vigencia este martes.



"Hoy en Concordia tenemos una situación epidemiológica controlada. Esto nos permite avanzar en una administración del Aislamiento Social Preventivo. Consultamos a las autoridades sanitarias y consideramos que pueden implementar estas nuevas autoridades, siempre que sigamos contactando con la responsabilidad social de cada concordiense de cuidarse para cuidar al otro ", expresó Alfredo Francolini.



En este sentido, señaló: "Adherimos al Decreto Provincial y se autorizó las salidas de esparcimiento. Es importante que cada vecino cumpla y circule dentro del radio de su vivienda, de acuerdo a lo que se estipula en el Decreto Nacional. Y siempre usando tapabocas o barbijo casero, esa es una normativa que continúa vigente ", subrayó. Al tiempo que precisó que "los espacios públicos como San Carlos o la Costanera, no están habilitados para realizar estas salidas".



En el Decreto Municipal se especifica que las salidas de esparcimiento deben ser entre las 9 y las 18, con una duración máxima de 60 minutos por día, y cumpliendo los protocolos recibidos por el Comité de Emergencia Sanitaria



En el artículo segundo de la norma local se establece que "las personas que salgan por razones de esparcimiento requieren guardar un distanciamiento físico entre las turbas no menores de dos metros, salvo en el caso de niños y niñas de hasta 12 años, quienes requieren realizar la salida en compañía de una persona mayor conviviente, o personas con dificultad motriz o similares que le impiden desplazarse sin la compañía de un asistente".



En tanto, el artículo 3 ° recuerda que "es obligatorio el uso de cubre boca, nariz y mentón o barbijo sanitario". A su vez, deja asentado en el siguiente artículo que "queda prohibido el uso de juegos infantiles y / o aparatos ubicados en espacios públicos para hacer actividad física", con el fin de evitar la aglomeración de personas.



"Aún no pasó la pandemia, por eso vamos a cambiar los controles en el acceso unificado de la ruta 015 y los controles a los comercios, para que todos cumplan con las medidas de prevención dispuestas. Podemos ir avanzando progresivamente en controlar la cuarentena y sumar "Nuevas medidas, pero todos estos beneficios están sujetos al compromiso individual que cada ciudadano demuestre", concluyó Francolini.