La cuarta etapa del aislamiento social no habilita la navegación deportiva

Autorización para mantenimiento de embarcaciones



Esta semana comenzó, en la provincia de Entre Ríos y en gran parte del país, la "cuarta etapa" del aislamiento social, preventivo y obligatorio. A pesar de haberse habilitado varias actividades económicas siguen sin autorizarse la apertura de los clubes con fines sociales y deportivos, al igual que los gimnasios ni la organización de eventos deportivos y otros espacios de aglomeración como cines, teatros y demás ( Ver Boletín Oficial )."Hay tres niveles de restricción para el normal desarrollo de las actividades náuticas. Primero llegar hasta el club, cada uno debe tener su autorización de circulación; segundo los clubes náuticos por orden de Prefectura hasta hoy (lunes) estaban totalmente cerrados y en varios lugares de la provincia continúan cerrados; tercero, el hecho de que está totalmente restringida la navegación deportiva", sostuvo Alejandro Curto, vicepresidente del Club Náutico Paraná (CNP) y presidente de la Federación Entrerriana de Vela. En este sentido agregó que "por ahora en los tres niveles de restricción es imposible hacer algo de navegación deportiva. Lo mismo pasa con la motonáutica, ya que pensar en bajar una lancha, una moto de agua y más si hay que emitir rol, está totalmente prohibido y es infranqueable cualquier tipo de restricción que haya"."Se hicieron gestiones con José Gómez para que a través de la Secretaría de Deportes de la Provincia la navegación se habilitara como un deporte sin riesgo de contagio, para los barcos de Fórmula donde hay más de un tripulante, a lo que respondió José Gómez que: los clubes están totalmente cerrados para las actividades deportivas", comentó Curto y agregó que "lo que nos recomendó Gómez fue que vayamos elaborado un protocolo para cuando se pueda ir liberando la actividad y adoptaremos al protocolo formulado por la Federación Argentina de Yachting (leer apartado). Con ese protocolo cuando se empiece a liberar el acceso a los clubes ya vamos a estar en ventaja".Las gestiones para solicitar la vuelta a la actividad deportiva (que aún no fue autorizada) fueron realizadas en su conjunto por la Federación de Vela de Santa Fe; la Federación de Clubes de Río Paraná; la Federación Entrerriana de Vela (acompañadas por el CNP). "Ni las Federaciones ni clubes por sí mismo pueden pasar por alto las normativas vigentes. Hay que aguardar la autorización de la Prefectura Naval Argentina", señaló Curto.El CNP ha permitido a los socios con embarcaciones para que las revisen desde hace unos días. Mientras que esta semana lo que se implementó, acompañado por la autorización de Prefectura fue el ingreso de socios para realizar el mantenimiento de sus embarcaciones para la puesta en marcha, carga de baterías, etc, pero con un protocolo establecido y con días y horarios para hacerlo.Estableciendo así el ingreso individual a cada embarcación y deberá ingresarse con barbijo/cubre boca. El acceso al CNP se realizará por terminación de número de documento en par (0,2,4,6,8) e impar (1,3,5,7,9).Días martes, jueves y sábados terminación impar; y los días miércoles, viernes y domingos terminación par. El horario para poder acercarse al club será de 10 a 18 horas. No se podrá deambular por las instalaciones del club y no está habilitada la navegación."No se podrá hacer ningún tipo de reunión, ni tener contacto con los empleados y respetando todas las normas de seguridad vigentes", aclaró el vicepresidente y amplió: "El club no tiene responsabilidad sobre el trayecto de los socios desde sus hogares hasta las instalaciones del Náutico, cada uno tiene que solicitar su propia autorización".Hacer click acá para acceder al protocolo de la Federación Argentina de Yachting