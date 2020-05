Crean comité para dar continuidad al programa de Orquestas infantiles

La Secretaría de Cultura, a través de la Coordinación de Orquestas, Coros y Bandas infantiles y juveniles, creó un comité especial de trabajadores socio-culturales para darle continuidad al programa, su labor de contención y educación por el arte; con acompañamiento remoto y asesoramiento a niñas y niños entrerrianos en torno a la música.



En el marco del aislamiento preventivo y la imposibilidad de asistir a las escuelas, la Coordinación de Orquestas, Coros y Bandas que se desempeñan bajo la órbita de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Entre Ríos, está desarrollando un plan de actividades pedagógicas y de acompañamientos a las y los integrantes de sus 11 agrupamientos musicales en la provincia. Con un Comité de trabajo y seguimiento mixto, integrado por docentes de música, asistentes sociales y el equipo de la Coordinación, se generan nuevas herramientas para el trabajo remoto con los chicos y chicas. Se busca así que no pierdan durante el aislamiento el vínculo de pertenencia con su orquesta, con sus instrumentos y con el programa, que es un dispositivo del estado para garantizar el acceso a la experiencia musical, y con ella la integración social.



Para brindar ese acercamiento y que los estudiantes no pierdan la práctica, se ha decidido entregar algunos instrumentos en comodato directamente a los tutores o familias de las niñas, niños y jóvenes de las bandas y orquestas. Con el asesoramiento pedagógico y seguimiento de los docentes, en forma virtual, por teléfono y mensajes. A su vez también tienen acceso a cuadernillos didácticos elaborados por la Escuela de Música, Danza y Teatro "Prof. Constancio Carminio" (dependiente de la UADER), y las clases virtuales que brinda dicha institución, a la cual varios de los estudiantes también concurren como parte de la ampliación de sus estudios, enmarcado en un convenio celebrado por la Secretaría de Cultura y la mencionada Universidad provincial.



Los jóvenes músicos desde sus hogares y con la tecnología



"Hemos decidido continuar con diferentes estrategias de acompañamiento a distancia, promoviendo un vínculo cercano con las y los niños y jóvenes, tratando de mantener la integración con los agrupamientos musicales y sus integrantes", destacó Jaqueline Moreno funcionaria al frente de la Coordinación. "Además, los coros-escuelas también trabajan en forma online, a través de whatsapp u otros recursos tecnológicos", agregó.



Jaqueline Moreno también destacó que "las nuevas tecnologías dan la posibilidad con otros dispositivos y de nuevas formas de aprender. Estas tecnologías de la información y la comunicación que abarcan incontables campos, han fomentado y facilitado el aprendizaje y la apropiación de diversos elementos culturales y de la música. No sólo haciendo más simple el acceso a compositores y piezas, sino también ofreciendo la posibilidad de tomar lecciones en línea, de aprender a través de tutoriales y de reforzar los conocimientos adquiridos con el profesor en clases presenciales durante el año 2019. Estos complementos aumentan la capacidad de quien aprende y aumentan la velocidad a la que circula la información".



Al mismo tiempo la funcionaria explicó que se vienen realizando entrevistas y seguimientos a los estudiantes de las orquestas para ver cómo se utilizan los recursos tecnológicos y qué inquietudes o dificultades manifiestan los alumnos. Sin olvidar que lo importante es dar acceso a todos, por lo tanto no se olvida el rol del papel, libros y cuadernillos para los que no gozan de una conectividad plena. En todos los casos los jóvenes músicos recibieron partituras e instrumentos para el seguimiento de sus prácticas.



Testimonios de estudiantes

"He utilizado libros de partituras, de lenguaje musical, de instrumentos que encuentro en Internet, los descargo en mi celular, sobre todo para lenguaje y para buscar partituras. También los utilizo para mejorar el sonido del instrumento. Cuando no tengo internet, uso los cuadernillos y libros que me dieron en la orquesta-escuela y los que recibí el año pasado en la Escuela de Música", destaca una de las entrevistas realizadas por la Coordinación



"He utilizado, Youtube para escuchar y ver cómo suenan los temas que tocamos en la orquesta; también páginas de Internet donde hay ejercicios de audio perceptiva" comenta otro de los testimonios.



"Empleo aplicaciones del celular, como afinadores electrónicos. También uso Youtube para escuchar distintas versiones de una obra, y escucho algunas radios que ponen música similar a la que estudio. Con el grabador de voz, que es otra aplicación del celular, me grabo mientras toco el instrumento para luego ver cómo salió y poder corregir los errores", detallan los jóvenes alumnos.



Los 11 agrupamientos que congregan a más de 500 niños y niñas en la provincia, funcionan habitualmente en escuelas de Concordia, San José, Paraná y Concepción del Uruguay, en su mayoría en zonas periféricas o de bajos recursos. Este año y con motivo de la pandemia COVID 19 se ha decidido que el programa que es muy fuerte en lo presencial y territorial, pueda continuar y garantizar esas experiencias musicales y de integración con un formato particular y generando los mejores canales para dar atención a los estudiantes, con foco en la responsabilidad que eso implica y los buenos resultados que se buscan con la actividad artística no solo en la educación de las niñas y niños, sino también su impacto en la integración familiar, el capital intelectual y los valores culturales.