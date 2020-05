Comerciantes de Gualeguaychú esperan vender "un poco más" tras la reapertura

Los comercios que mantuvieron cerradas sus puertas, por casi 50 días, volvieron a abrirlas en la mañana de este jueves, luego del decreto municipal que habilitó el desarrollo de la actividad comercial en la franja horaria de 8 a 18. Este jueves, tiendas, librerías, zapaterías, peluquerías y el resto de los comercios y oficios retornaron a la actividad.Consultada una de las propietarias sobre la apertura del comercio, indicó que "genera un poco de alivio, luego de tantos días de estar parados. Si bien es verdad que pudimos trabajar con delivery, las ventas fueron muy pocas. Esperemos que ahora la situación mejore y se pueda vender algo más. La gente, poco a poco, se va acercando a comprar".Por su parte, la empleada de una tienda señaló que "estamos poniendo todo en orden, limpiando y acomodando luego de tanto tiempo de inactividad. Por fortuna la gente se está acercando".En el rubro librería, el titular de una ubicada en pleno centro, comentó que "durante la cuarentena no tuvimos movimiento, y si bien abrimos no sabemos lo que va a pasar con nuestro rubro, ya que depende mucho de los chicos que van a la escuela, y como las clases son virtuales no hemos tenido la demanda que acostumbrábamos".Una empleada de una tienda deportiva se mostró esperanzada en que la situación cambie. Contó que "durante la cuarentena solo vendimos siete pares de zapatillas, no nos alcanza para nada. Ahora, en el primer día de puertas abiertas, la gente está llegando a pagar cuotas que debían y algunos a preguntar. Tendremos que ver cómo se van desarrollando los días para contar con un panorama más claro".A las 9 de la mañana, una peluquería Unisex terminó el primer corte a un vecino, mientras que una señora esperó su turno en la calle. "Trabajo por turno haciendo hincapié en cumplir con todo el protocolo sanitario", indicó el peluquero.Trapos con lavandina en la entrada, alcohol en gel en el mostrador y los cuidados de siempre a la hora de cortar el pelo. "Se esteriliza permanentemente el material que se va utilizando" explicó, y destacó que "volver a trabajar nos genera mucho alivio, debido a que en todo este tiempo no tuvimos ningún tipo de ingreso".Finalmente, en una zapatería, dos mujeres que atienden el local indicaron que "en las primeras horas de la mañana recibimos tres clientes, luego de más de un mes de parate".Todas las tiendas respetaron el protocolo, algunas con mayor severidad que otras. En el caso de la gente que quiere probarse la ropa, la mayoría destinó uno de los "probadores para que el cliente elija lo que quiere llevar"; mientras que en otras, si bien lo permiten, prefieren que la gente llegue con el talle y de esa manera evitar la circulación en la tienda.En todos los casos, la atención al público es con tapaboca y se le exige, pide al potencial cliente que ingrese con la protección.La mayor concentración se dio en la zona bancaria, fenómeno que se viene repitiendo desde que se inició el aislamiento. Hubo filas para los cajeros externos y para cobrar en el interior de los bancos. También en el correo, de 8 a 11 de la mañana, se conformó una larga cola para cobrar los 10.000 pesos del Ingreso Familiar de Emergencia.También se conformaron colas en la cooperativa eléctrica de gente que iba a pagar, financiar deudas y también a reclamar por tarifas que consideran exageradas. (El Día)