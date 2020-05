Gualeguaychú: Los gimnasios elaboran un plan sanitario para volver a funcionar

Adrián Romani, secretario de Poder Popular de la Municipalidad de Gualeguaychú, confió que los gimnasios de Gualeguaychú avanzaron en la conformación de un "plan de contingencia" para estar preparados en caso de habilitarse la reapertura.



"Nos hemos reunidos con las partes para conocer bien cómo es su situación actual, porque dentro de un mismo rubro hay diferencias entre los prestadores de servicios. Lo que queremos es que no cierren sus puertas en lo que viene, aunque son tiempos difíciles", aseguró Romani en la mañana de CNN Gualeguaychú.



Luego profundizó sobre la propuesta de los gimnasios ante una eventual reapertura a corto plazo: "al reunirnos se elaboró un protocolo para la vuelta, aunque no sabemos cuándo será porque depende de Nación. Todavía no hay una liberación de las actividades físicas y deportivas".



"De acuerdo a las actividades y tipos de contactos quizás puedan ir abriéndose. Acordamos un protocolo y después vamos a visitar gimnasio por gimnasio para auditar las condiciones del lugar y ver cómo podemos aplicarlo", anticipó Adrián Romani.



Sin embargo, explicó que primero debe haber una autorización de las autoridades y después se elevará al Comité de Organización en Salud [COES]que "dará el visto bueno. La idea es que aranquemos con la tranquilidad de que se hará de la forma correcta, tanto para el usuario, el instructor o el sistema de salud".



Al referirse a cómo se pensó, Romani detalló que "la propuesta es una persona cada 4 metros cuadrados, lo que reduce mucho el funcionamiento de los gimnasios, pero es un plan de contingencia que nos derivará en uno de continuidad de este proceso".



El secretario de Poder Popular dijo a CNN FM 100.3 que recepcionó que los espacios desde que están cerrados -la mayoría desde el 18 de marzo- "tienen que pagar servicios y mantener sus empleados. Hay programas de ayuda que se han bajado desde Nación pero no siempre se puede acceder por los requisitos que se imponen", reconoció. (R2820)