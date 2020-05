Concordia: Proponen normativa que regularice la actividad de motomandados

Con el crecimiento de la demanda de sus servicios, las empresas de motomandados se mostraron preocupadas por la falta de formalidad que presenta su sector. A partir de esto surgió la propuesta de regularizar sus tarifas e impulsar un registro con identificaciones que formalicen su accionar.



Al respecto, Diario Río Uruguay contactó a la concejal del Frente de Todos, Lía Solís, quien explicó que actualmente "estamos en el proceso de armado de la normativa" y, recientemente, "tuvimos una reunión con las empresas de motomandados, con la idea de pedirles que se pueda armar una tarifa única con un criterio de distancia en relación a la base que ellos tienen".



Al mismo tiempo, los trabajadores de las mensajerías "nos transmitieron la preocupación de la informalidad que ha tenido durante décadas este trabajo", mencionando que "es momento de quitarle un poco de esa informalidad y precariedad en cierto modo", agregó la edil.



Por otro lado, en la reunión también se presentó la problemática que suponen aquellos "que realizan mandados de manera particular, fuera de estas empresas, que en algunos casos generan algunos inconvenientes y dejan mal visto a todo el sector de los trabajadores de este rubro" destacó Solís.



Actualmente, un mandado de este tipo no cuesta menos que un litro de nafta ($60), pero desde ahí varía su valor según los criterios propios de las distintas empresas. En consecuencia, se solicitó que estos costos se unifiquen para establecer una tarifa única que se base en la lejanía en referencia a cada base en particular. La propuesta Para agilizar la situación y solucionar la cuestión de la informalidad, Solís contó que "propusimos armar un registro de los motomandados, además de hacerles una identificación armada por una cantidad de cinco dígitos", correspondiendo los dos primeros al número de base y los tres restantes al número de móvil, "la foto del mensajero, sus datos y la empresa a la que pertenece para darle seguridad a la población, que se sepa a quién está contratando".



Solís manifestó que "estamos trabajando en esta normativa porque, personalmente, considero que quiénes mejores que los actores de este proceso sean los que nos emitan las opiniones para poder armarla y que beneficie tanto a la ciudadanía como a los empleados". Las empresas Actualmente, en la municipalidad de Concordia se encuentran registradas 5 empresas de mensajería, que fueron las que participaron de la reunión. Entre ellas nuclean entre 300 y 350 empleados, aproximadamente. En algunos de los casos, según explicó la concejal, "son monotributistas, pero en otros se encuentran en un estado un poco más informal, porque lo consideran un trabajo con una estabilidad económica temporaria", pero no faltan casos donde también "hay familias que mantienen su economía con esto".



Por otro lado, la municipalidad no cuenta con un registro de todas las empresas y mensajeros que realizan sus trabajos de manera informal, porque "les sugerimos que empiecen a regularizar su situación porque, una vez establecida la normativa, quien no posea la identificación que va a emitir la central de tránsito para los trabajadores habilitados del rubro, estará en una condición de ilegalidad".