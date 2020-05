En Gualeguaychú, "no estamos exentos de tener casos de circulación comunitaria"

Ignacio Bourlot, infectólogo e integrante del Comité de Organización en Salud, informó que por estos días no se puede afirmar que tengamos circulación autóctona del virus en el departamento Gualeguaychú.



En ese sentido, explicó que "no hay datos que confirmen hoy la circulación comunitaria ni transmisión en conglomerado, pero esto es muy dinámico y estamos sujetos a los resultados de laboratorios".



Con siete pacientes positivos en la ciudad y otros dos en Larroque, la cifra de afectados por COVID-19 se duplicó entre el jueves 30 de abril y este martes 5 de mayo. Considerando dicho contexto, Bourlot dijo que "no estamos exentos de tener casos de circulación comunitaria. Los casos confirmados después del quinto paciente son contactos estrechos, tanto sintomáticos como asintomáticos. En algunos casos con las pruebas negativas seguimos indicando la cuarentena de 14 días para descartar falsos positivos, de sus vínculos cercanos".



Al respecto, el infectólogo describió que las personas en vigilancia epidemiológica "es un número que excede las 200 y es muy dinámico. Es una población especial que uno quiere que se quede en su casa, que no circule para tener un abordaje precoz del síntoma y una contención más rápida, porque el control del foco es más fácil y eficiente".



Apertura de la cuarentena

Bourlot detalló que la apertura progresiva del confinamiento será la asunción de un mayor riesgo. "Muchos sectores plantearon sus protocolos de cómo volver a la actividad. Eso se presentó a la Municipalidad que los hizo llegar a la comisión de Salud del COES y estuvimos dando un marco sanitario para devolverlos con algunas observaciones al municipio para que tomen determinación sobre qué actividades autorizar".



"Sugerimos en qué escenario usar protectores personales; equipos de limpieza; cuántas personas por local; sistema de turnos; priorizar el delivery y retiro en el local para evitar el contacto entre personas; la higiene de manos y de los lugares; mantener las distancias; usar pagos electrónicos y algunas indicaciones particulares para determinados rubros", dijo el infectólogo.



Recordó que con las aperturas de comercios "aumentará la circulación en la calle y tenemos que cumplir las normas generales e ir a los comercios sólo por necesidad y con los mecanismos de seguridad. El comerciante va a tener que poner medidas para que cumpla el usuario y éste deberá auditar si se cumplen".



Otro punto que el COES debatió fue conformar "un listado de personas para sugerir en cómo hacer los procedimientos al ingreso a la ciudad. Se ha detectado que gran parte de las personas que circulan van a zonas cercanas, como por ejemplo un tratamiento de quimioterapia en Concepción del Uruguay, y por eso nos vemos obligados a establecer un ingreso más ágil e igual de seguro para ellos".



Finalmente, Bourlot opinó sobre los protectores faciales: "Con el tapabocas lo que queremos tener es un mensaje uniforme sobre cuándo otorga seguridad su uso. Será el Municipio, no el COES, el que debe definir si es obligatorio usarlos en las calles o en los comercios. Solo recomendamos su uso cuando no se puede garantizar la distancia, hay escenarios donde es útil", recalcó. (Fuente: Reporte 2820)