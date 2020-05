Federación: Advierten del impacto económico que generó la cuarentena en turismo

El secretario de Turismo de Federación, Carlos Miller comentó cómo es la realidad del sector que dirige ante las medidas del aislamiento y dio su mirada en cuanto al panorama futuro.



"Tenemos la totalidad de la hotelería cerrada y parte de la gastronomía está prestando servicio de delivery únicamente. A parte tenemos un total de 77 negocios que estaban en la zona de termas que prestaban servicios complementarios al turismo, como regalarías, recreación, etc.; que tampoco pueden funcionar, lo que hace que experimentemos una situación económica para el sector realmente complicada", señaló.



En ese marco, Miller precisó que "muchos de los hoteleros están teniendo problemas financieros para hacer frente a sus costos fijos y esto genera también un gran ansiedad para saber cuándo se podrá volver a trabajar, cuando se podrá reabrir el complejo termal y cuando los turistas podrán volver a la ciudad; pero al mismo tiempo valoramos mucho el hecho de no tener en Federación, casos de Covid-19".



Por otra parte, indicó que "estamos diagramando los protocolos de bioseguridad para cuando el turismo se reanude, pero también somos conscientes que en una primera etapa no podrá ser una gran afluencia de gente, sino deberán ser grupos más reducidos tales como la llegada de familias o parejas".



Pérdidas millonarias



El entrevistado señaló que "estimativamente en los 14 días del mes de marzo que no pudimos trabajar representó unos 13 millones de pesos en conceptos de entradas al parque termal y para el mes de abril la estimaciones es de unos 27 millones de pesos, que tampoco ingresarán. Cabe recordar que estos ingresos equivalen el 33 por ciento del presupuesto municipal". (Diario Río Uruguay)