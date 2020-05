Se reunieron 30 unidades de sangre en una colecta en el Club Don Bosco

Desde el mes de marzo, y en el marco de la pandemia por Coronavirus, se empezó una reorganización ineludible de los equipos sanitarios para continuar con las colectas de sangre. De esta manera, se fueron sumando clubes deportivos e instituciones prestando las instalaciones para que, quienes deseen ayudar, lo puedan hacer, bajo estrictas normas de bioseguridad.



Así, en Entre Ríos ya se realizaron diez colectas externas, sumando un promedio de 350 donantes. En este contexto, no sólo se reafirmó que la población quiere colaborar, ya que las acciones son exitosas, sino también que en poco más de un mes, se llevaron a cabo la misma cantidad de colectas que se desarrollan en un año en condiciones normales.



En esta ocasión, el lugar elegido fue el Club Don Bosco de Paraná, que abrió sus puertas, entre las 8 y las 12 de este lunes, para brindar un espacio solidario en pos de salvar vidas y colaborar a que no falten unidades de sangre en los hospitales de la provincia. La actividad resguardó las medidas de bioseguridad recomendadas por el Comité de Organización de Emergencias en Salud (COES).



Cabe recordar que ya se realizaron otras colectas en los clubes Atlético Patronato; Atlético Estudiantes (2); Echagüe Club; Talleres; la Iglesia Universal; Iglesia Evangélica; el Autódromo de Paraná; y el Club Atlético Paraná.



Asimismo, está prevista una actividad similar el 14 de mayo en el Club Rowing; el 21 de mayo en el centro comunitario El Nido de la localidad de San Benito; y el 28 en el Club Sportivo Urquiza.



Las acciones tienen como objetivo garantizar componentes sanguíneos de calidad en el marco de la cuarentena, teniendo en cuenta la disminución de donantes voluntarios por esta situación epidemiológica que atraviesa la provincia. La modalidad se repite en todas las jurisdicciones del país, a partir de los lineamientos de la Dirección Nacional de Sangre, invitando a clubes e instituciones amigas de la donación de sangre a que se sumen prestando sus instalaciones.



Cómo y quiénes pueden donar

A pesar de este contexto, se puede seguir donando en el Banco de Sangre que funciona en el hospital San Martín de Paraná, de lunes a viernes, de 7 a 12. El lugar cuenta con las medidas de bioseguridad contempladas y marcadas por la cartera sanitaria provincial; realizando la higiene de los sillones y cumpliendo la distancia recomendada entre donante y donante.



Las personas mayores de edad, entre 18 y 65 años que estén en buen estado de salud, no tomen medicación alguna y desayunen de manera frugal, libre de grasas, pueden donar sangre. Además, no deberán tener síntomas respiratorios como tos, moco o fiebre y también no haber estado con personas que viajaron a los países de circulación de Covid-19 o que resultaron positivas para la enfermedad.



Paradojas de la cuarentena

En el hospital San Roque de Paraná, se manifestó una vez más la solidaridad de la gente. En esta ocasión, a través de un aumento en la cantidad de donantes que se acercaron al Servicio de Hemoterapia, que desarrolló una estrategia de orientación y coordinación personalizada telefónica para programar los turnos de los interesados.



Entre el 16 de marzo y el 29 de abril se efectivizaron 162 donaciones. A partir de esta afluencia de donantes se alcanzó la producción de 486 hemocomponentes, y se hicieron 260 transfusiones.