Horarios, modalidades y actividades comerciales habilitadas en Concordia

El intendente de Concordia, Alfredo Francolini recordó que "desde que comenzó la cuarentena veníamos teniendo contactos con el sector comercial, dada su situación desesperante"."Nosotros pensábamos que los comercios podían volver a la actividad, siempre con un determinado protocolo sanitario", destacó y subrayó que el sector elaboró su protocolo "y ahora lo tenemos listo para cuando firmemos el decreto de habilitaciones, que será seguramente este martes 5 de mayo a las 8 horas".Las habilitaciones también incluyen las peluquerías y se "establecen distintos horarios, por rubros", señaló el intendente de Concordia. Destacó que "será de 8 a 16 horas, de lunes a sábados; en base a lo que pidió el Centro de Comercio, atendiendo tanto a firmas mayoristas y minoristas y a las peluquerías".Además, funcionarán de 8 a 24 horas, los kioscos y drugstore abarcando a pizzerías, rotiserías, heladerías y restaurants. En este último apartado "será con la opción de envío de productos o a retirar en el local, que antes no estaba contemplado", puntualizó Francolini.El jefe comunal agregó que todo seguirá conforme a que la situación epidemiológica no se descontrole; por lo que pidió responsabilidad a los vecinos. A las ya conocidas medidas de bioseguridad - aplicables a nivel general -se suman las específicas para el sector, como "una persona cada 16 metros cuadrados del negocio, queda prohibida la concurrencia de personas comprendidas en los grupos de riesgo - sean empleados o clientes- y la obligatoriedad de que todos usen guantes y barbijos", contó.El intendente de Concordia aclaró que para estas nuevas habilitaciones no habrá que sacar un permiso especial a la hora de circular. "Lo que sí, uno va a tener que decir que va a un lugar determinado y la gente no tiene que salir a pasear para comprar una zapatilla", ejemplificó."No tienen que ir 5 o 6 en un auto para ir a comprar una zapatilla", insistió. Aclarando que "es una actividad comercial, no es recreativa".Otro sector beneficiado con las habilitaciones en Concordia es el de las agencias de Tómbola. Al respecto, se informó que las agencias atiendan a la gente en horario corrido, también de 8 a 16 horas, exigiendo "extremar todas las medidas preventivas".Francolini charló al respecto con el presidente del IAFAS, Silvio Vivas, justamente para comentarle del trabajo que se venía coordinando con los agencieros.Por último, el intendente de Concordia pidió a los demás sectores que presenten su propio protocolo, para poder seguir gestionando habilitaciones."Necesitamos verlo para pedir su habilitación, así que de forma urgente deben presentarlo a través de sus colegios, asociaciones, o federaciones que los representan para que podamos ver y evaluar su factibilidad", remató en declaraciones a LT 15.