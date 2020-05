Educación virtual: CGE trabaja en la implementación de la ESI

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller, adelantó que los supervisores de escuelas de toda la provincia trabajan en conjunto para implementar contenidos de Educación Sexual Integral (ESI) de forma virtual durante la cuarentena. "Se ha cortado un mecanismo de comunicación, ya que la escuela se transformó en el espacio de confianza por excelencia con los niños, niñas y adolescentes", indicó



Estamos en una situación muy preocupante y de muchas incertidumbres, pero hoy la prioridad es la salud, y en ese sentido estamos tratando de adaptarnos a un escenario que no es simple, porque sabemos que el aula es irremplazable y el trabajo docente también requiere en gran medida de la presencia física. Calificaciones Durante una entrevista para el programa Tarea Fina que se transmite por Radio Ciudadana de Concordia, el titular del Consejo General de Educación se refirió al sistema de calificaciones que se implementará teniendo en cuenta que con la implementación de la pandemia vienen recibiendo educación virtual desde sus hogares.



Si bien consideró que "la evaluación está presente todo el tiempo y forma parte de la enseñanza", remarcó la importancia de "construir herramientas que permitan evaluar lo que se está tratando de transmitir en cuanto a contenidos y saberes", teniendo en cuenta la distancia entre el docente y la familia.



En ese sentido, destacó la importancia de la comunicación entre los docentes y los alumnos y sus familias, a fin de poder saber qué es lo que se ha podido lograr en términos de transmisión de saberes.



"El no tener hoy una calificación tiene que ver con las profundas desigualdades por las que estamos atravesados. Tenemos que contemplar las diferencias que existen entre las familias que tienen acceso a una mejor conectividad y aparatos tecnológicos, entre aquellos alumnos que tienen entornos familiares que pueden acompañarlos y los que no, y también la angustia por la que muchas familias están pasando derivada de la cuestión económica", explicó y agregó: "No nos parece prudente ni propositivo hacer como que no pasa nada y no tener en cuenta estos factores". Educación Sexual Integral en contexto virtual Por otra parte, Müller mencionó que desde la semana pasada los supervisores de escuelas, junto al equipo que coordina la implementación de la ESI en la provincia, vienen manteniendo reuniones para ver de qué forma implementarla.



"Es un tema que nos preocupa muchísimo y en un primer momento de este contexto nos costó pensar de qué manera implementarla sin apabullar a nuestros docentes que estaban con una sobrecarga de tareas y a las familias".



"Lo que más nos preocupa en este escenario es el silencio. El año pasado a raíz de este trabajo fuerte se había empezado a hablar en las escuelas dando a conocer diferentes situaciones. En este contexto se ha cortado un mecanismo de comunicación, ya que la escuela se ha transformado en el espacio de confianza por excelencia entre la comunidad educativa y los niños, niñas y adolescentes. Hoy es prioridad en la agenda porque es sumamente necesario que no quede relegado", concluyó.