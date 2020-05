Proponen a comerciantes de Colón elaborar un protocolo sanitario

Casi en simultáneo con el anuncio del gobierno de la provincia de Entre Ríos de delegar la responsabilidad de habilitaciones comerciales a las intendencias, la municipalidad de Colón se reunía este lunes por la mañana con el CECOM Colón y otro sector comercial de la ciudad.



La municipalidad viene acompañando a cada sector ante los reclamos e inquietudes manifestadas a partir de la emergencia por el coronavirus y la emergencia social y sanitaria.



En ese sentido, el intendente José Luis Walser, explicó las acciones y pedidos que ya se vienen haciendo desde hace semanas ante el gobierno provincial, como así también las medidas tomadas a nivel local para aliviar a los comerciantes, como la condonación de las tasas de comercio de marzo (50%) y de abril (100%) o la habilitación del servicio de reparto a domicilio (delivery).



En el encuentro, la municipalidad propuso a los comerciantes elaborar un protocolo de trabajo que contemple todas las medidas sanitarias, como ya hicieron otros sectores. Participaron también el viceintendente, concejales y funcionarios.



Al finalizar la reunión, que calificó como positiva, Walser afirmó: Como lo venimos haciendo con la mayoría de los sectores, hoy charlamos con algunos comerciantes y el centro comercial también, es parte de la dinámica de todo esto, a partir del 26 de abril la nación habilita a las provincias a poder tener la facultad de flexibilizar algunas actividades", señaló.



"Nosotros por supuesto venimos acompañando el reclamo de todos los sectores, en este caso fue muy buena la reunión porque también se pusieron en claro algunas cuestiones, inclusive algunos comerciantes suponían que nosotros desde la intendencia podíamos habilitar si nos poníamos de acuerdo y con algún protocolo, yo les transmití que no es facultad nuestra sino de la provincia", explicó Walser.



En ese sentido, el Intendente de Colón también recordó: "Ya hicimos este pedido al gobierno provincial hace más de dos semanas anticipándonos a esta cuestión, coincidimos en que el sector local desarrolle un protocolo, como lo están haciendo en otros lugares y se lo haremos llegar inmediatamente a la provincia".



Y agregó: "Les ponía como ejemplo el caso de la construcción, que si bien venía autorizado, el sector generó un protocolo que fue inmediatamente adoptado por provincia".



"Esta situación nos atraviesa a todos, entiendo la situación de los comerciantes porque nosotros la vivimos en el municipio, que tenemos que hacernos cargo de un montón de costos y que demandan dinero y no lo tenemos", aseveró.



"La idea es que salgamos de acá entre todos, por eso la posibilidad de generar este ámbito de charlar con los distintos sectores y apoyarlos desde nuestro lugar, para que provincia que es quien tiene la llave para que las actividades se vayan flexibilizando, escuche lo que está pasando en las distintas comunidades y se haga eco", sostuvo el intendente colonense.



A su turno, el presidente del Centro Comercial y de la producción del departamento Colón, Pablo Escher, comentó: "Esta reunión se origina porque más allá que como institución nosotros veníamos trabajando con el municipio, hubo comerciantes que también empezaron a proponer hacer algo más, que por ahí no están vinculados a la institución".



El titular del CECOM Colón dijo además: "Estamos llegando a un nuevo mes donde hay otra tanda de costos fijos que afrontar, empezaron a juntar firmas y reunirse, armar un grupo de Whatsapp y nos invitaron para escuchar lo que estaban haciendo y cuál era la propuesta".



Y aseguró que este tipo de acciones "aumenta lo que viene haciendo la institución".



Escher expresó por otro lado: "A través de una nota conjunta los centros comerciales estamos pidiendo al gobierno provincial que flexibilicen inmediatamente, que se puedan abrir los comercios, con un protocolo sanitario de por medio".



"En la nota que firmamos resaltamos es que estamos a la altura de las circunstancias el sector económico porque venimos cumpliendo con lo que se ha pactado", subrayó.