Iosper se reunirá con Giano para exponer la situación de la Obra Social

Para exponer la real situación de la prestadora de salud, el Directorio Obrero del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) solicitó una audiencia al presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, y pidió la presencia en ese encuentro, de los integrantes de la Comisión de Salud del Cuerpo. Reclamó también la restitución del 2 % patronal del sector pasivo.



Los integrantes del Directorio Obrero de la Obra Social, consideran que las expresiones de funcionarios denostando la administración de Iosper, no se realizarían si recordaran que desde la ley 8706, hace más de 27 años, no se restableció el dos por ciento de los aportes patronales de la clase pasiva, que hoy representa la suma de casi 55 millones mensuales, más de 700 millones anuales. Como dato, cabe recordar que Iosper cerró el Balance 2019 con un déficit del cuatro por ciento, lo que significan más de 290 millones de pesos.



Agregan además que no se pensó de dónde se sacarían los fondos cuando se sancionaron las leyes especiales de cobertura del 100 por ciento, y menos se evaluó qué se hace con el resto de afiliados que también tienen derechos para que se mantengan los servicios.



Los directores de Iosper sostienen que, quienes critican, desconocen el proceso inflacionario, la suba del dólar, la pérdida del poder adquisitivo del salario, y el aumento de los medicamentos, y entienden que es fundamental presentar un informe, que distribuirán a todas las entidades gremiales, donde constarán las tablas comparativas con los aportes respecto otras obras sociales provinciales, la variación del poder adquisitivo del aporte al Iosper relacionado con el incremento de medicamentos y tratamientos, así como la variación y comparación del dólar, los medicamentos, y las intervenciones quirúrgicas. También demostrarán dónde quedó el salario en esa tabla, así como las inversiones realizadas, las ampliaciones de cobertura, y el incremento de valores en prestaciones que desde la obra social se efectuó a los Hospitales Públicos, afrontando costos que corresponderían a otros organismos del Estado.



Sólo para Iosper sigue vigente la Ley 8706



Los directores obreros pretenden que las entidades gremiales posean la misma información oficial que los legisladores, porque si bien destacan la modificación de la contribución patronal del cuatro al 4,5 por ciento, hoy debería ser del seis por ciento, ya que no es factible que solo para el Iosper siga la emergencia de la Ley 8706. Por eso, reclaman la necesidad de restablecer el dos por ciento patronal del sector pasivo.



Por último, los integrantes del Directorio Obrero sostienen que "en los análisis oficiales, no puede soslayarse el contexto histórico, económico, social y sanitario", y por eso aportarán a toda la comunidad vinculada a la Obra Social, datos y elementos para analizar el estado real de situación de la prestadora de salud.