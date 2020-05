Las Juntas Evaluadoras de Discapacidad realizarán evaluaciones no presenciales

Prioridad



Modalidad

Vías de comunicación

La Agencia Nacional de Discapacidad resolvió a través de la Resolución 106 que en tanto continúe la necesidad de mantener la aplicación de la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, podrán efectuarse evaluaciones no presenciales para la emisión del Certificado Único de Discapacidad.En este marco, las Juntas Evaluadoras de Discapacidad del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) comenzarán a trabajar bajo esta modalidad a partir del próximo lunes, comunicándose de manera previa con quienes deban ser evaluados y respetando todas las normas sanitarias de prevención correspondientes.Se recuerda que aquellos CUD que vencían a partir del 20 de marzo gozaron de una extensión de 90 días, del mismo modo que aquellos CUD cuyo vencimiento tuvo lugar en los 30 días previos al 20 de marzo gozaron de una extensión de 120 días.Cabe resaltar que, para sostener las medidas de prevención dispuestas por el COES, ningún ciudadano deberá iniciar los trámites de manera presencial. En el mismo sentido, atendiendo a estas disposiciones, aquellas juntas que habitualmente funcionaban en los hospitales estarán emplazadas en otro sitio trabajando de manera virtual.Desde el Iprodi se trabajarán en una primera instancia los casos prioritarios. La prioridad serán aquellos casos que por alguna razón constituyan una urgencia y los ciudadanos que deban tramitarlo por primera vez. Del mismo modo, se privilegiará la atención de aquellos que tenían turno asignado y se vieron imposibilitados de ser atendidos por la cuarentena.-El solicitante será evaluado en forma virtual, a través de videoconferencia con destino a la emisión del CUD.-En caso de que el solicitante no cuente o no pueda acceder a un dispositivo con cámara y micrófono (computadora o teléfono celular), podrá requerir la evaluación presencial.-En todos los casos se evaluará previo envío de los requisitos obligatorios. Una vez analizados los requisitos, se otorgarán turnos para la posterior evaluación.Las consultas al respecto podrán realizarse a través de iprodi.juntaparana@gmail.com . Del mismo modo, se responderán inquietudes a través de la página de Facebook "Iprodi Entre Ríos" y el Instagram "iprodi.er" y están habilitadas las líneas 0800-888-4044, (0343) 4208280 y (0343) 4208281 con guardia de lunes a viernes de 8 a 12 horas.