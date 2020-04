Colón y San José buscan unificar controles en la ex Ruta 26

El intendente de la ciudad de Colón, José Luis Walser, recibió en su despacho el jueves por la mañana a su par de San José, Gustavo Bastián. Ambos mandatarios mantuvieron una reunión de trabajo en la cual evaluaron opciones para unificar los controles que ambas ciudades llevan a cabo en la ex Ruta 26.



El objetivo es sumar esfuerzos en el marco de las medidas que tanto Colón como San José, implementan para controlar la circulación por la pandemia del coronavirus.



La reunión, de la cual también participaron funcionarios municipales, se dio en el marco del diálogo que se viene propiciando entre los intendentes de todo el Departamento.



Cabe recordar que recientemente elevaron un petitorio al gobernador de la provincia para ponerlo al tanto de la situación social de las distintas ciudades por la emergencia sanitaria.



También se dio a conocer en los últimos días la declaración conjunta, bregando por la paz social, en una carta abierta a la comunidad.



"Estuvimos charlando sobre la posibilidad de unificar el control que tenemos en la Ruta 26 ambas ciudades para reducir personal en los puestos tanto de Colón como de San José y unificar un criterio, ha habido algunas circunstancias de que por ahí se contradecían en alguno de los dos puestos" dijo el intendente de San José Gustavo Bastián al finalizar la reunión.



Bastián hizo referencia también a "este camino que iniciamos junto con José Luis y con todos los intendentes del Departamento de poder trabajar en conjunto en esta nueva etapa" señaló.



"Hay un nuevo paradigma en la política que más allá de lo ideológico partidario, dejar de lado eso y empezar a pensar en conjunto en la sociedad" agregó el intendente sanjosesino.



Bastián también resaltó que el Departamento Colón necesita "de la responsabilidad y el trabajo organizado de los Intendentes para solucionar temas que hacía mucho tiempo no se venían dando como es el sistema de salud, infraestructura y caminos, es importante esto y lo celebro".



Sobre las recientes reuniones presenciales o a través de videoconferencias que han mantenido los mandatarios comunales, el intendente de San José señaló: "Está el diálogo permanente nos comunicamos a diario, hay medidas que es importante que las tomemos en conjunto como Departamento porque tenemos la particularidad de que muchas personas que son de Colón, trabaja en San José y viceversa, o en Villa Elisa, Ubajay o Liebig, el turismo también nos llama a todos a trabajar todos juntos" explicó.



Y abogó por "seguir este camino, no es fácil en las condiciones económicas que estamos, sanitarias, sociales, pero con el optimismo de que vaya a cambiar y que sobre todo con los esfuerzos mancomunados vamos a salir adelante" afirmó Bastián.