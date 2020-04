Piden la creación del Instituto Nacional de la Danza

En el Día Internacional de la Danza, desde el Movimiento Federal buscan visibilizar la necesidad de una ley nacional que fomente la danza, regule la actividad y permita que los trabajadores puedan acceder a subsidios y créditos como en otras artes.Nicolás Ellemberger, que integra el Movimiento Federal de la Danza y representa a la capital entrerriana, explicó aque "mediante la ley, una de las cuestiones que se propone es la creación del Instituto Nacional, que sería un medio para respaldar nuestra actividad y que se fomente este arte como se hace con el teatro o la música".Sobre la situación ante la pandemia que se vive y la imposibilidad de trabajar, el joven bailarín dio cuenta que "está todo bastante complicado en el ámbito de la danza, hemos charlado con gente de toda la provincia y hemos presentado una nota a las autoridades. El trabajador de la danza, el que es bailarín, docente o director de un espacio, está atravesando un problema muy grave porque al no poder trabajar no se generan ingresos"."El beneficio más importante de esta ley es que nos veremos reconocidos como trabajadores, como cualquier trabajador de cualquier disciplina o de cualquier rama laboral que exista", dijo Ellemberger y agregó que "los bailarines nos vemos forzados a trabajar casi siempre en negro y todo lo que acarrea ser bailarín, profesional o semi, trae aparejado un montón de cuestiones que no nos favorecen, no tenemos obra social, facturación ni aportes jubilatorios y todos los riesgos que implica trabajar con el cuerpo".Por otra parte, indicó que el proyecto para crear el Instituto ha llegado al Congreso Nacional, pero "ha sido rebotado varias veces, siempre hay algo que falta. Pasa la primera instancia pero vuelve hacia atrás".Finalmente, señaló que se está haciendo un censo para establecer cuántas son las personas en toda la provincia que se dedican a esta actividad. Y pidió a quienes aun no se han registrado que lo hagan a través de la página web del Movimiento Federal de la Danza